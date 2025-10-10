البابا تواضروس: الخير والرحمة يتبعان المؤمن كل أيام حياته

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن الله هو الراعي الأمين الذي يقود أولاده إلى المراعي الخضراء ويمنحهم الطمأنينة وسط كل الضيقات، مشددًا على أن المؤمن حين يثق في راعيه لا يخاف الشر لأن الرب يرافقه في كل طريق.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها من كنيسة الشهيد مار جرجس بمنشية البكري بالقاهرة ضمن سلسلة "أصحاحات متخصصة" التي حملت عنوان "الراعي الأمين والرعية الواثقة فيه".

وتحدث البابا تواضروس الثاني عن معاني المزمور الثالث والعشرين، موضحًا أن السيد المسيح شبَّه نفسه بالراعي الذي يسدد احتياجات الإنسان بالعطايا السماوية، ويقوده إلى الكلمة المقدسة وروح الله الذي يروي العطاش.

وأشار إلى أن الراعي يعيد الخروف الضال إلى سبل البر، ويرافق الإنسان حتى في "وادي ظل الموت" ليمنحه الطمأنينة، مؤكدًا أن عصا الله تحمي وعكازه يسند.

وأوضح البابا تواضروس الثاني أن الله يُعد مائدة لأولاده في وجه مضايقيهم، ويملأ حياتهم بالفرح والبركة، وأن "الخير والرحمة يتبعان المؤمن كل أيام حياته"، لينتهي مساره بالثبات في بيت الرب إلى الأبد.

وأضاف البابا تواضروس أن التأمل في عطايا الله اليومية يجدد الإيمان ويزرع الشوق للحياة الأبدية، داعيًا المؤمنين إلى كتابة آيات المزمور الثالث والعشرين باليد، والترتيل بها يوميًا كتدريب روحي للحياة في معانيها العميقة.

وختم البابا تواضروس الثاني بالتأكيد على أن ثقة الرعية في راعيها تظهر من خلال الإيمان العملي والطاعة والثبات في الكلمة المقدسة، لأن الراعي الأمين لا يترك رعيته أبدًا.

