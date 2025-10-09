البابا تواضروس: خبرات الخدام هي ذخيرة العمل في الكنيسة للأجيال القادمة

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، حفل تخريج ثماني دفعات من معهد القديس بولس الرسول لدراسات الخدمة (SPIMS) والذي أقيم في المقر البابوي بالقاهرة.

إنجازات المعهد

بدأ الحفل بكلمة ترحيب وشكر من القمص داود لمعي المدير العام للمعهد، لقداسة البابا تواضروس على تشجيعه المستمر للدراسات وأنشطة المعهد.

كما ألقت الدكتورة شيرين سيف المدير التنفيذي للمعهد كلمة أعربت فيها عن شكرها لقداسة البابا لحرصه الدائم على متابعة إنجازات المعهد، كما شكرت أعضاء هيئة التدريس وأوضحت في كلمتها أهمية التعليم الذى يؤدي للروحانية والتوبة لافتةً إلى ثمار المعهد في السنوات السابقة وإحصائيات عن الكورسات والشهادات التي يقدمها المعهد وأعداد الدارسين في المعهد من حول العالم.

كما تحدث القس لوقا ماهر نيابة عن أعضاء هيئة التدريس منوهًا إلى أن الدراسة لا تهدف إلى تحصيل معلومات وإنما لتجديد الذهن من أجل تعديل السلوك والحماس من أجل التوبة والاقتراب إلى ربنا يسوع.

تلا ذلك شهادات من بعض الدارسين عما أضافته الدراسة في المعهد لحياتهم والتحديات الذى واجهتهم أثناءها.

ثم ألقى نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لقطاع كنائس وسط القاهرة، وعضو هيئة التدريس بالمعهد، شاكرًا قداسة البابا لتبنيه نهضة تعليمية في الكنيسة القبطية، كما قدم الشكر للقمص داود لمعى لإدراته للمعهد. مؤكدًا أن الإنسان اللاهوتي هو الذي يُصلي والذي ينقل نفس الإيمان الأرثوذكسى المستقيم. واستشهد ببعض كتابات القديس أُثناسيوس الرسولى ودور الآباء في نقل الإيمان السليم النقى وهو ما يميز المعهد في دراساته.

واختتمت الكلمات بكلمة قداسة البابا تواضروس الثاني التي أعرب فيها عن سعادته بالعمل العظيم الذى يتم في هذا المعهد منذ ست سنوات ودوره في التوعية وحفظ الإيمان والعقيدة واللاهوت.

وقال إنه يتطلع إلى أمرين في هذا السياق، هما:

١- توثيق الخبرات والمواقف التي تمر بالخدام، لتبقى كذخيرة وشهادة حية على عمل الله للأجيال المقبلة، والتوسع في إضافة هذا الفكر إلى مناهج مدارس الأحد.

٢- عقد مؤتمر خاص للآباء الكهنة والرهبان الذين لم يعيشوا في مصر لتتاح لهم فرصة التلامس مع الحياة الكنسية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية داخل مصر.

وأوصى قداسته الخريجين بالحرص على التقوى الشخصية إلى جانب الدراسة العميقة. ثم سلمهم شهادات التخرج.

