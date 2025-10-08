البحيرة تواصل جهودها لمواجهة ظاهرة حرق قش الأرز وحماية البيئة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بمواجهة ظاهرة حرق قش الأرز، مشددةً على أن البحيرة لن تسمح بعودة تلك الممارسات الضارة التي تهدد البيئة وصحة المواطنين.

رفع تقارير دورية عن الموقف التنفيذي

وأضافت محافظ البحيرة أنه تم تشكيل لجان مركزية وفرعية على مستوى المحافظة لضمان التنسيق الكامل بين الجهات المعنية، مع متابعة يومية من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، ورفع تقارير دورية عن الموقف التنفيذي وجهود الحد من التلوث، بما ينعكس إيجابًا على صحة المواطنين وجودة الهواء.

الاستفادة من قش الأرز وتحويله إلى مواد نافعة

قامت اللجنة المشتركة من الإدارة الزراعية وجهاز شؤون البيئة وقسم البيئة بمركز ومدينة المحمودية بالمرور الميداني على نقاط تجميع قش الأرز، وتم تنفيذ حملات توعية ميدانية للمزارعين بأهمية الاستفادة من قش الأرز وتحويله إلى مواد نافعة، كما تم التأكيد على فرم القش واستخدامه كعلف للماشية وسماد للأراضي الزراعية، بجانب إمكانية الاستفادة منه في صناعة الألواح الخشبية، مع التنبيه المشدد بعدم حرقه.

خطة عاجلة ومستدامة لمواجهة السحابة

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن المحافظة قد أعدت خطة عاجلة ومستدامة لمواجهة السحابة السوداء الناتجة عن حرق المخلفات الزراعية، تتضمن مجموعة من المحاور المتكاملة، أبرزها تنظيم ندوات توعوية موسعة لتعريف المزارعين بالاستخدامات المثلى لقش الأرز وطرق إعادة تدويره بما يدعم الاقتصاد الزراعي ويحافظ على البيئة، تشجيع المزارعين على الاستفادة الاقتصادية من قش الأرز من خلال تحويله إلى أعلاف أو أسمدة أو خامات صناعية، بدلًا من حرقه، تشديد الرقابة على مصادر التلوث مثل مكامير الفحم والمسابك وقمائن الطوب، مع اتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد المخالفين.

