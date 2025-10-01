توقيع الكشف المجاني على 1271 مواطنًا في زاوية فريج بكوم حمادة

نظمت مديرية الصحة بالبحيرة برئاسة الدكتور إسلام عساف، قافلة طبية مجانية بقرية زاوية فريج بمركز كوم حمادة، حيث تم توقيع الكشف الطبي المجاني على 1271 مواطنًا بوجود ٩ عيادات طبية متنقلة، تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وفي إطار خطة المحافظة لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية، وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين، خاصة بالمناطق المحرومة من الرعاية الطبية بالقرى والعزب والنجوع.

صرف العلاج مجانًا من خلال صيدلية القافلة

وشملت القافلة تخصصات الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، العظام، الرمد، الأسنان، إلى جانب وجود معملي دم وطفيليات، وجهازي أشعة (عادية وسونار)، كما تضمنت القافلة عيادة للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ضمن مبادرة افحص واطمن، بالإضافة إلى لجنة لعمل التقارير الطبية لصرف العلاج على نفقة الدولة، واستكمال إجراءات الإحالة إلى أقرب مستشفى عند الحاجة.

كما تم صرف العلاج مجانًا من خلال صيدلية القافلة، بالإضافة إلى تقديم برامج للتثقيف الصحي لرفع الوعي لدى المواطنين المترددين على القافلة.

ضمان وصول الخدمة الطبية المجانية

وأعلنت محافظة البحيرة على استمرار تنظيم هذه القوافل بقرى ومراكز المحافظة، لضمان وصول الخدمة الطبية المجانية والمتكاملة لجميع المواطنين.

