حجز مالك مخزن قطع غيارات سيارات اندلع به حريق في السلام

أمرت نيابة السلام بحجز مالك مخزن قطع غيار سيارات نشب به حريق، وتسبب في حريق عقارين في منطقة الحرفيين بمدينة السلام، 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية والاستعلام عن الالتزام بشروط السلامة المهنية من عدمها وإخلاء العقارات المحترقة وتشكيل لجنة هندسية لمعاينتها لبيان هل تأثرت بالحريق من عدمه.



وكشفت المعاينة الأولية لحريق نشب داخل مخزن قطع غيار سيارات وامتد لعقارين في منطقة الحرفيين بمدينة السلام، أن النيران التهمت جميع محتويات المخزن.



وأضافت المعاينة أن مخزن قطع غيار سيارات الذي اندلعت بداخله النيران بعقار على مساحة 400 متر مكون من طابق أرضي و3 طوابق غير مرخص، وامتدت النيران إلى عقار رقم 5 سكني مكون من أرضى و9 طوابق مجاور للمخزن قطع غيار السيارات.

وأشارت المعاينة إلى أن النيران التهمت غرفة نوم بشقة سكنية بالطابق السادس فوق الأرضي وغرفة نوم بشقة سكنية بالطابق السابع فوق الأرضي بذات العقار.

ونجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل مخزن قطع غيار سيارات وامتد لعقارين في منطقة الحرفيين بمدينة السلام.



ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ5 سيارات إطفاء إضافية وخزانين مياه لإخماد الحريق الذي نشب داخل مخزن قطع غيار سيارات في منطقة الحرفيين بمدينة السلام ومنع خطر امتداده إلى المجاورات.



حريق مخزن قطع غيار سيارات بالحرفيين في السلام



كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن قطع غيار سيارات بمنطقة الحرفيين بدائرة قسم شرطة السلام، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر امتداده لباقى المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

