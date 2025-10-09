الخميس 09 أكتوبر 2025
حوادث

حريق يلتهم محلا تجاريا في البساتين

قوات الحماية المدنية
قوات الحماية المدنية

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب داخل محل تجاري بمنطقة البساتين دون وقوع أى إصابات.

حريق محل تجاري بالبساتين 

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل محل تجاري بالطابق الأرضي بأحد العقارات السكنية بدائرة قسم شرطة البساتين وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

