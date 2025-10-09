المعمل الجنائي يعاين حريق شقة بأوسيم

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق اندلع داخل منزل في منطقة أوسيم، للوقوف على ملابسات الحادث وحصر التلفيات.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء شهود العيان ومالك الشقة لسماع أقوالهم في الحادث.

اندلاع حريق في شقة بأوسيم

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل منزل في منطقة أوسيم، وعلي الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت عملية إخماد الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.