الخميس 09 أكتوبر 2025
خارج الحدود

حماس: فتح 5 معابر لإدخال المساعدات الإنسانية وفقا لاتفاق غزة

القيادي في الحركة
القيادي في الحركة أسامة حمدان، فيتو

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن تبادل الأسرى مع إسرائيل لن يتم إلا بعد إعلان اتفاق شامل لوقف الحرب، مؤكدة أن النقطة الأساسية في أي اتفاق هي وقف العدوان على قطاع غزة. 

 ضمانات بعدم خرق الاحتلال للاتفاق

وقال القيادي في الحركة أسامة حمدان في مقابلة مع التلفزيون العربي: إن الوسطاء قدموا ضمانات بعدم خرق الاحتلال للاتفاق، مشيرًا إلى أن إعلان وقف إطلاق النار تُرك للطرف الأميركي، فيما سيدخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد تصديق الحكومة الإسرائيلية عليه. 

الإفراج عن 250 أسيرًا من أصحاب المؤبدات و1700 من أسرى غزة

وأوضح حمدان أن الاتفاق يتضمن الإفراج عن 250 أسيرًا من أصحاب المؤبدات و1700 من أسرى غزة، إلى جانب انسحاب جيش الاحتلال من مدينة غزة والشمال ورفح وخان يونس، مضيفًا أن المرحلة الأولى من الاتفاق ستلبي المطلب الأهم للشعب الفلسطيني وهو وقف العدوان. 

 الوكالات الدولية ستتولى عملية توزيع المساعدات

كما لفت إلى أن الاتفاق يشمل فتح خمسة معابر لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وأن الوكالات الدولية ستتولى عملية توزيعها وليس مؤسسة غزة الإنسانية، مؤكدًا أن الفصائل طالبت بوقف عمليات الطيران المسيّر أثناء تنفيذ عملية تسليم الأسرى. 

يضمن الوسطاء التزام الجانب الإسرائيلي الكامل بتنفيذ الاتفاق

وشدد حمدان على أن الأجهزة الأمنية لن تسمح للاحتلال بالتدخل في إدارة غزة، موضحًا أن إدارة القطاع ستكون بيد شخصيات وطنية فلسطينية مستقلة، مشيرًا إلى أن الفصائل قدمت قائمة تضم 40 اسمًا لتولي هذه المسئولية. 

وختم بالقول إن حماس شددت على ضرورة أن يضمن الوسطاء التزام الجانب الإسرائيلي الكامل بتنفيذ الاتفاق، مضيفًا أن الحركة “لن تقبل بأي تدخل إسرائيلي في شئوننا الداخلية”.

