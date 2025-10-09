الخميس 09 أكتوبر 2025
حماة الوطن مرحبا باتفاق غزة: دور مصر مستمر لمساندة القضية الفلسطينية

رحب حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق محمد عباس حلمي، بنجاح جهود الوساطة المصرية في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين.

القيادة السياسية المصرية

وقال الحزب في بيان: ما قامت به القيادة السياسية المصرية، وكافة مؤسسات الدولة مؤخرا، من أجل التوصل لهذا الاتفاق يستحق الإشادة والتقدير، لما يمثله من دور بارز في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

وأضاف: هذا الاتفاق يأتي تنفيذا للرؤية المصرية، بضرورة الالتزام بحل الدولتين، ووقف سياسات التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، فضلا عن القضاء على محاولات تهجير أهالي قطاع غزة.

 

إعادة إعمار قطاع غزة 

وتابع حزب حماة الوطن: جهود مصر لن تتوقف عند إقرار الهدنة، ولكن سيكون لها دور بارز ومؤثر في غزة بعد انتهاء الحرب، وفي مقدمتها إعادة إعمار القطاع، ومواصلة تسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية، دعما للقضية الفلسطينية.

