مقطع مؤثر، أهل غزة يسجدون لله شكرًا مع إعلان انتهاء الحرب على القطاع (فيديو)

فرحة أهل غزة، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثرا، يظهر الفلسطينيون في غزة، وهم يسجدون لله شكرًا، مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وذلك بعد عامين متواصلين من حرب الإبادة على الأهالي في القطاع.

أهل غزة يسجدون لله شكرًا لانتهاء الحرب

ويظهر مقطع الفيديو المؤثر تجمع عدد من أهل غزة في محيط مجمع الشفاء الطبي، وكانوا يؤدون سجود الشكر، بعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ودخول الاتفاق حيز التنفيذ.

الأهالي يؤدون سجدة شكر في مجمع الشفاء الطبي بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في غزة. pic.twitter.com/dYwIxCak0w October 9, 2025

جدير بالذكر أنه سادت أجواء من الفرحة، مع توقيع اتفاق وقف إطلاق النار على غزة، ودخول الاتفاق اليوم الخميس حيذ التنفيذ، بعد إعلان موافقة إسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من خطته للسلام في غزة، وترقب دولي لدخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي دخول وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز: إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن غزة حظي بدعم دولي واسع، مؤكدا أن "جهود العالم أجمع تضافرت لإنجاحه".

آليات تنفيذ المرحلة الأولى من اتّفاق وقف إطلاق النار

ووافق الطرفان على كلّ بنود وآليات تنفيذ المرحلة الأولى من اتّفاق وقف إطلاق النار، بما يؤدّي لوقف الحرب والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين ودخول المساعدات إلى القطاع.

أهل غزة يسجدون لله شكرًا، فيتو

وذكر قيادي في حركة حماس أن "الحركة ستفرج عن 20 أسيرًا على قيد الحياة دفعة واحدة، مقابل إطلاق إسرائيل سراح أكثر من ألفي فلسطيني، بينهم 250 يقضون أحكاما بالسجن مدى الحياة و1700 اعتُقلوا منذ بدء الحرب قبل عامين".

كما أعلن مصدر فلسطيني مطّلع أن "عملية التبادل هذه ينبغي أن تتم في غضون 72 ساعة من بدء تنفيذ الاتفاق، مؤكدًا أن "الاتّفاق تمّ بموافقة الفصائل الفلسطينية"، وفق لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

