إعلام إسرائيلي: الجيش بدأ تفكيك معسكرات كبيرة في غزة

كشف إعلام إسرائيلي أن جيش الإحتلال بدأ تفكيك معسكرات كبيرة في غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

جيش الاحتلال يبدأ بالاستعداد للانسحاب من قطاع غزة

وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن جيش الاحتلال يبدأ بالاستعداد للانسحاب من قطاع غزة.

وقف العمليات الهجومية في قطاع غزة

وأكد مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: “أوقفنا العمليات الهجومية في قطاع غزة”.

وأكدت مصادر في مكتب نتنياهو أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيدخل حيز التنفيذ بعد مصادقة الحكومة عليه.

