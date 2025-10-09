الخميس 09 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إعلام إسرائيلي: الجيش بدأ تفكيك معسكرات كبيرة في غزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

كشف إعلام إسرائيلي أن جيش الإحتلال بدأ تفكيك معسكرات كبيرة في غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل. 

 جيش الاحتلال يبدأ بالاستعداد للانسحاب من قطاع غزة

وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن جيش الاحتلال يبدأ بالاستعداد للانسحاب من قطاع غزة.

وقف العمليات الهجومية في قطاع غزة

وأكد مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: “أوقفنا العمليات الهجومية في قطاع غزة”.

وأكدت مصادر في مكتب نتنياهو أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيدخل حيز التنفيذ بعد مصادقة الحكومة عليه. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جيش الاحتلال فكيك معسكرات كبيرة في غزة قطاع غزة وقف اطلاق النار نتنياهو

مواد متعلقة

مكتب نتنياهو: وقف إطلاق النار بغزة لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد مصادقة الحكومة

فصائل المقاومة الفلسطينية تعلن مباركتها اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

بعد اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، الفلسطينيون يوجهون رسائل لأم الدنيا: مصر وجه الخير وحصن العروبة

استعدادًا لزيارة ترامب، شرم الشيخ تعود للأضواء وتحتضن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

الأكثر قراءة

قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض المناطق بالجيزة غدا

استعدادًا لزيارة ترامب، شرم الشيخ تعود للأضواء وتحتضن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

مصادر: توقعات بزيادة أخيرة في أسعار البنزين مع الاحتفاظ بدعم جزئي للسولار

السيسي عن اتفاق شرم الشيخ: لحظة تاريخية تُجسّد انتصار إرادة السلام على منطق الحرب

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025

الإفتاء: الزواج ليس مجرد عقد بل منظومة قيم ومقاصد شرعية

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس (آخر تحديث)

أسعار سبائك الذهب في الصاغة اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الخميس (تحديث لحظي)

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس 9-10-2025

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس (آخر تحديث)

تراجع في أسعار الذهب وهذا العيار يسجل 4662 جنيها

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم الأدعية الجامعة وأفضل أوقات الاستجابة

الإفتاء: الزواج ليس مجرد عقد بل منظومة قيم ومقاصد شرعية

تفسير حلم سماع سورة القدر في المنام وعلاقته بالبركة والرزق الوفير

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads