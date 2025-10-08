الأربعاء 08 أكتوبر 2025
محافظات

باتوا في الشارع، طوابير للمرشحين المحتملين لمجلس النواب أمام مجمع محاكم قنا

طوابير للمرشحين المحتملين
طوابير للمرشحين المحتملين لمجلس النواب، فيتو

شهد مجمع محاكم محافظة قنا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، زحامًا كبيرًا وتواجدًا مكثفًا من المرشحين المحتملين لانتخابات مجلس النواب 2025، الذين افترش بعضهم الأرض وناموا أمام بوابة المحكمة منذ ساعات الليل، في انتظار فتح باب الترشح رسميًا صباح اليوم.

وتحول محيط المحكمة إلى طوابير ممتدة من المرشحين ومؤيديهم، الذين حضروا مبكرًا لحجز أسبقية التقديم ضمن أوراق الترشح، وسط حالة من الترقب والحماس، حيث تبادل البعض الأحاديث عن فرص المنافسة والتحالفات الانتخابية المنتظرة.

من جانبها، فرضت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إجراءات أمنية مشددة بمحيط مجمع المحاكم، وشهدت المنطقة تعزيزات مكثفة وانتشارًا أمنيًا لضمان النظام والانضباط، مع وضع مصدات حديدية وتنظيم حركة الدخول والخروج، قصرًا على المرشحين والعاملين بالمجمع فقط، لمنع أي تكدسات أو تجاوزات.

وتُعد محافظة قنا من أبرز المحافظات التي تشهد منافسة قوية في انتخابات مجلس النواب، حيث يتوقع أن تشهد الدوائر الانتخابية معارك انتخابية ساخنة بين المرشحين القدامى والوجوه الجديدة.

يبدأ، صباح اليوم، فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، لمدة 8 أيام، ويستمر حتى الأربعاء 15 أكتوبر، وتقدم الطلبات يوميًّا، من التاسعة صباحًا، حتى الخامسة مساء، عدا اليوم الأخير، حتى الثانية ظهرًا، على أن يتم إعلان كشوف أسماء المترشحين، 16 أكتوبر.

