أمن قنا يكشف غموض لغز اختفاء طفل بفرشوط

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا غموض لغز تغيب صغير عمره 4 أعوام من منزل أسرته، في قرية رفاعة مركز فرشوط، شمال محافظة قنا.

تفاصيل الواقعة بقنا

وتبين بعد تكثيف التحريات أن الصغير المتغيب يُدعى حازم محمود، وشهرته يبلغ من العمر 4 سنوات، تم العثور عليه بعد يومين من تغيبه قتيل ومدفون داخل قبر في مدافن قرية الكرنك بمركز أبوتشت، وأن وراء ارتكاب الجريمة زوجة عمه استدرجته وقتلته ضربًا على رأسه، ثم دفنت جثمانه في مقابر قرية الكرنك.

تم القبض على المتهمة وهي في الثلاثينيات من عمرها، واعترفت بارتكاب الواقعة بعد العثور على جثمان المجني عليه، وجاري استكمال التحقيقات لكشف سبب ارتكاب الجريمة البشعة.

جاءت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة فرشوط بتغيب صغير 4 سنوات من منزل أسرته في قرية رفاعة، وبعد فحص كاميرات المراقبة والتحقيقات تم كشف غموض الواقعة وأن وراءها شبهة جنائية وزوجة العم المتهمة.

