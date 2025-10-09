الخميس 09 أكتوبر 2025
اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم الخميس

الدرهم الإماراتى
الدرهم الإماراتى

سعر الدرهم الإماراتي، واصل سعر صرف الدرهم الإماراتي استقراره مقابل الجنيه المصرى، اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025، وذلك وفقا لآخر التحديثات.

وتقدم "فيتو" سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، مع تحديث لحظي للأسعار على مدار الساعة.

سعر الدرهم الاماراتي 

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

سعر الشراء 12.92 جنيه. 

سعر البيع 12.96 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بنك مصر

سعر الشراء 12.92 جنيه. 

سعر البيع 12.96 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بنك قطر 

سعر الشراء 12.92 جنيه. 

سعر البيع 12.96 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بنك كريدى أجريكول 

سعر الشراء 12.92 جنيه. 

سعر البيع 12.96 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك الأهلى المصرى 

سعر الشراء 12.92 جنيه. 

سعر البيع 12.96 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك التجارى الدولى 

سعر الشراء 12.92 جنيه. 

سعر البيع 12.96 جنيه.

الدرهم الاماراتي اليوم
سعر الدرهم الإماراتي اليوم، فيتو

ماذا تعرف عن الدرهم الإماراتى؟

 الدرهم هو الوحدة الأساسية لـ عملة الإمارات العربية المتحدة صادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ينقسم الدرهم إلى 100 فلس، ويرتبط بالدولار الأمريكي بسعر صرف ثابت يبلغ حوالي 3.67 درهم إماراتي مقابل دولار أمريكي واحد. 

اقتصاد الإمارات العربية المتحدة 

 وشهد اقتصاد الإمارات العربية المتحدة ازدهارًا كبيرًا جعلها ضمن المراتب الأولى من حيث بعض المؤشرات الاقتصادية، كمعدل دخل الفرد ومعدل استهلاك الفرد للطاقة، وقد بلغ الناتج القومي الخام 414 مليار دولار سنة 2018، وتحتل بذلك المرتبة الثانية بين دول الخليج وذلك بعد السعودية التي تحتل المرتبة الأولى.

كما تحتل المرتبة الثالثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد المملكة العربية السعودية وتركيا، وتحتل المرتبة 29 في العالم حسب تقديرات البنك الدولي لعام 2018.

جدير بالذكر أن الإمارات عمومًا وأبوظبي خصوصًا تضم أعلى نسبة أثرياء في العالم، حيث زاد عددهم عن 75 ألف مليونير أي بنسبة نسبة 8.8%. 

