الخميس 09 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

4675 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الخميس 9-10-2025

أسعار الذهب
أسعار الذهب

سعر جرام الذهب، شهدت أسعار الذهب حالة من الاستقرار، في بداية تعاملات اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025، بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها الأسواق أمس.

وترصد “فيتو” أسعار المعدن الأصفر بالسوق المحلية لحظة بلحظة، وعلى مدار الساعة بدون مصنعية.

الذهب - فيتو 
الذهب، فيتو 

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 6234 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5455 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4675 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 43640 جنيها.

الذهب من أهم الأصول الاستثمارية

 يعتبر الذهب من أهم الأصول الاستثمارية ووسائل الادخار في مصر، حيث يقبل عليه الأفراد كمصدر للأمان المالي في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، وتتنوع أشكال الذهب المتداولة في السوق المصرية بين المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات.

ويؤثر في سعره المحلي عوامل عدة، أبرزها السعر العالمي للأوقية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة إلى العرض والطلب داخل السوق المحلية.

الذهب - فيتو 
الذهب، فيتو 

الذهب من السلع ذات القيمة العالية في السوق المصرية

يعتبر الذهب من السلع ذات القيمة العالية في السوق المصرية، ويشغل مكانة خاصة لدى الأفراد كمصدر للزينة، ووسيلة للادخار، وأداة استثمار آمنة في ظل تقلبات السوق، ومع تزايد التحديات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، اتجه الكثير من المصريين إلى شراء الذهب كملاذ لحفظ القيمة وضمان الاستقرار المالي.   

أنواع الذهب المتداولة في مصر

ينتشر في السوق المصري عدة أنواع من الذهب، أبرزها:

-المشغولات الذهبية: وتصنع عادة من عيار 21 و18، وتستخدم في الزينة والهدايا. 

-السبائك الذهبية: وهي ذهب خام، وتعد الخيار المفضل للمستثمرين. 

-الجنيهات الذهبية: وزنها 8 جرامات من عيار 21، وتُستخدم أيضًا في الاستثمار والادخار.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء

آخر تطورات سعر جرام الذهب بمحلات الصاغة اليوم الأربعاء

العيارات الشائعة

العيارات المتاحة تختلف حسب درجة نقاء الذهب، وأكثرها شيوعًا:

  • عيار 24: ذهب نقي بنسبة 99.9%، يُستخدم غالبًا في السبائك.
  • عيار 21: الأكثر رواجًا في مصر، يستخدم في المشغولات والجنيهات.
  • عيار 18: يُفضل في المجوهرات ذات التصاميم الراقية.
  • عيار 14: ظهر كخيار اقتصادي يناسب شرائح أوسع من المستهلكين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الذهب أسعار الذهب سعر الجنيه الذهب سعر جرام الذهب سعر جرام الذهب عيار 21

مواد متعلقة

مجلس الذهب العالمي يكشف مفاجآت بشأن صناديق الاستثمار بالمعدن الأصفر

آخر تطورات سعر جرام الذهب بمحلات الصاغة اليوم الأربعاء

الأكثر قراءة

4675 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الخميس 9-10-2025

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025

القبض على 3 مراهقين تسببوا في احتراق 4 سيارات بالتجمع الأول (صور)

أخبار مصر: انتهاء حرب غزة رسميا وترامب يلقي خطابا في الكنيست، سر عدم عودة أرض الزمالك بأكتوبر، النحاس يصدم الأهلي

من داخل الغرفة الزرقاء، كواليس متابعة ترامب اللحظات الأخيرة للتوصل إلى اتفاق غزة

المنتخبات المتأهلة لربع نهائي كأس العالم للشباب قبل ختام دور الـ 16

انخفاض كبير بالقاهرة وأسوان تسجل 36، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

سعر الدولار اليوم الخميس 9-10-2025 في البنوك

خدمات

المزيد

4675 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الخميس 9-10-2025

سعر الدولار اليوم الخميس 9-10-2025 في البنوك

انخفاض المستورد وارتفاع المحلي، أسعار القمح اليوم الأربعاء في الأسواق

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية من الكتاب والسنة لطرد الهموم، حافظ عليها

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 9 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 9 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads