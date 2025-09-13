السبت 13 سبتمبر 2025
اقتصاد

الدرهم الإماراتي يسجل 13.13 جنيه في هذا البنك

الدرهم الاماراتى
الدرهم الاماراتى - فيتو

سعر الدرهم الإماراتي، واصل سعر صرف الدرهم الإماراتي استقراره مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 13 سبتمبر 2025، وذلك وفقا لآخر التحديثات

وتقدم "فيتو" سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، مع تحديث لحظي للأسعار على مدار الساعة.

اقرأ التالي: السعر الرسمي للعملات الرئيسية في البنك المركزي (آخر تحديث)

 

سعر الدرهم الاماراتي 

سعر الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

سعر الشراء 13.10 جنيها. 

سعر البيع 13.14 جنيها.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بنك مصر

سعر الشراء 13.09 جنيها. 

سعر البيع 13.13 جنيها.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بنك قطر 

سعر الشراء 13.09 جنيها. 

سعر البيع 13.13 جنيها.

 

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بنك كريدى أجريكول 

سعر الشراء 13.09 جنيها. 

سعر البيع 13.13 جنيها.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك الأهلى المصرى 

سعر الشراء 13.09 جنيها. 

سعر البيع 13.13 جنيها.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك التجارى الدولى 

سعر الشراء 13.09 جنيها. 

سعر البيع 13.13 جنيها.

الدرهم الاماراتي اليوم
سعر الدرهم الإماراتي اليوم، فيتو

ماذا تعرف عن الدرهم الإماراتى؟

 الدرهم هو الوحدة الأساسية لـ عملة الإمارات العربية المتحدة صادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ينقسم الدرهم إلى 100 فلس، ويرتبط بالدولار الأمريكي بسعر صرف ثابت يبلغ حوالي 3.67 درهم إماراتي مقابل دولار أمريكي واحد. 

اقتصاد الإمارات العربية المتحدة 

وشهد اقتصاد الإمارات العربية المتحدة ازدهارًا كبيرًا جعلها ضمن المراتب الأولى من حيث بعض المؤشرات الاقتصادية، كمعدل دخل الفرد ومعدل استهلاك الفرد للطاقة، وقد بلغ الناتج القومي الخام 414 مليار دولار سنة 2018، وتحتل بذلك المرتبة الثانية بين دول الخليج وذلك بعد السعودية التي تحتل المرتبة الأولى.

كما تحتل المرتبة الثالثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد المملكة العربية السعودية وتركيا، وتحتل المرتبة 29 في العالم حسب تقديرات البنك الدولي لعام 2018.

جدير بالذكر أن الإمارات عمومًا وأبوظبي خصوصًا تضم أعلى نسبة أثرياء في العالم، حيث زاد عددهم عن 75 ألف مليونير أي بنسبة نسبة 8.8%. 

