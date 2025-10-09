فتح الله وأحمد عيد مرشحان للتواجد بجهاز فيريرا

أكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن هناك أكثر من اسم مرشح للتواجد في الجهاز الفني للمدير الفني البرتغالي يانيك فيريرا خلال المرحلة المقبلة، ويأتي في مقدمتهم الثنائي محمود فتح الله وأحمد عيد عبد الملك، حيث يسعى المجلس للاستعانة بعناصر زملكاوية ضمن الطاقم المعاون لفيريرا من أجل دعم الاستقرار الفني وزيادة الانسجام داخل الفريق.

وأكد مجلس إدارة نادي الزمالك أنه لا توجد نية على الإطلاق في إنهاء تجربة جون إدوارد المدير الرياضي، ولا أساس من الصحة لما تردد في الساعات القليلة الماضية بشأن دراسة إدارة النادي إنهاء تجربة جون إدوارد.

كما أكد المجلس أنه لن يتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل مروجي الشائعات حول فريق الكرة بالزمالك.

وشدد المجلس على مواصلة دعمه لإدارة الكرة الحالية، والعمل على تذليل كافة العقبات والصعوبات التي تواجه فريق الكرة بالنادي، من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة خلال الموسم الحالي.

يأتي ذلك بما يتناسب مع رؤية مجلس الإدارة لتحقيق طموحات الجماهير بمواصلة حصد البطولات.

أزمة مالية تضرب الزمالك

ويعيش نادي الزمالك في الوقت الحالي واحدة من أصعب فتراته المالية، بعدما تفاقمت الأزمات داخل القلعة البيضاء بشكل غير مسبوق، وسط عجز مجلس الإدارة عن إيجاد حلول جذرية تنهي أو تساعد في حلها.

وكشفت مصادر داخل نادي الزمالك أن الأزمة تتعلق بتأخر صرف مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني، إلى جانب تراكم الديون لصالح جهات متعددة، من بينها أندية ولاعبون ومدربون سابقون، ما جعل الزمالك مهددا بعدة شكاوى جديدة أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

