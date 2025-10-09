الخميس 09 أكتوبر 2025
إلقاء كلمة أمام الكنيست "الأبرز"، صحيفة عبرية تكشف جدول زيارة ترامب لإسرائيل

الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيتو

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن إسرائيل تستعد لاستقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في زيارة مرتقبة.

عملية الإفراج عن المحتجزين

وتشير التقديرات إلى أنه سيصل مساء السبت أو صباح الأحد أو صباح الإثنين حال تأخرت عملية الإفراج عن المحتجزين.

ووفقًا للمصادر، ستكون الزيارة قصيرة، ويرجّح أن تبدأ باستقبال رسمي في مطار بن جوريون، على أن يلقي ترامب كلمة أمام الكنيست

وفي إطار التحضيرات، أفادت الصحيفة بأن السفارة الأمريكية في إسرائيل تواصلت مع فندق الملك داود في القدس لحجز طابقين مخصصين للرئيس ترامب ومرافقيه، من مساء السبت حتى الأحد، رغم الازدحام الكبير في الفندق، الأمر الذي سيستلزم إخلاء بعض النزلاء. 

ولا يزال غير محسوم بحسب الصحيفة ما إذا كان ترامب سيبيت في إسرائيل أم يكتفي بزيارة خاطفة قبل مغادرته مباشرة بعد انتهاء جدول اللقاءات.

 إبرام اتفاق لإنهاء الحرب

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قال مساء أمس الأربعاء، إنه قد يتوجه إلى الشرق الأوسط في نهاية الأسبوع، وذلك في حال إبرام اتفاق لإنهاء الحرب في غزة. 

ودعا الرئيس عبدالفتاح السيسي نظيره الأمريكي لحضور توقيع "اتفاق غزة" في مصر حال التوصل إليه.

وكشف مسئول في البيت الأبيض لـ"سكاي نيوز عربية"، أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر شاركا، أمس الأربعاء، في اجتماعات عُقدت في شرم الشيخ، ضمن جهود الدفع بـ"خطة ترامب" لإنهاء الحرب في غزة. 

