نتنياهو يشكر ترامب على جهوده في اتفاق شرم الشيخ ويدعوه لإلقاء خطاب بالكنيست الإسرائيلي

أعلن مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أجرى اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًّا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



ووصف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي المحادثة بأنها كانت "مؤثرة وودية للغاية"، حيث هنأ القائدان كل منهما الآخر على ما وصفه بالـ "الإنجاز التاريخي" المتمثل في توقيع الاتفاقية الخاصة بوقف الحرب في غزة وإطلاق سراح جميع الأسرى في شرم الشيخ.

وجاء في البيان أن "نتنياهو شكر ترامب على كل جهوده وعلى قيادته العالمية، فيما هنأ ترامب نظيره الإسرائيلي على قيادته الحازمة والإجراءات التي قادها".

واتفق الزعيمان على "استمرار التعاون الوثيق بينهما"، كما دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي الرئيس الأمريكي لإلقاء خطاب أمام الكنيست الإسرائيلي.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل وحماس وقعتا اليوم الخميس، على المرحلة الأولى من خطته لوقف الحرب في قطاع غزة وتبادل الأسرى.

كما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب على قطاع غزة، ويشمل انسحاب القوات الإسرائيلية، ودخول المساعدات الإنسانية، وتبادل الأسرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.