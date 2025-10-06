الإثنين 06 أكتوبر 2025
وصول الوفود المشاركة في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة إلى مصر

العدوان الإسرائيلي
نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصادر قولها اليوم الاثنين: الوفود المشاركة في مباحثات وقف إطلاق النار بغزة وصلوا إلى مصر.

وصول الوفود المشاركة في مفاوضات وقف إطلاق النار 

وأكدت المصادر بدء الجلسات غير المباشرة بين الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي، لبحث آليات تهيئة الأوضاع الميدانية للإفراج عن المحتجزين الاسرائيليين والأسرى الفلسطينيين.

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، أكدت حركة حماس التزامها بالتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الدائرة منذ عامين في قطاع غزة والبدء بعملية تبادل فورية  للأسرى.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن قيادي بارز في حماس دون الكشف عن هويته أن الحركة "حريصة جدًا على التوصل لاتفاق لوقف الحرب وبدء فوري لعملية تبادل الأسرى وفق الظروف الميدانية".

وفد حماس يصل إلى مصر

 وأعلنت حركة حماس في بيان أن كبير مفاوضيها خليل الحية وصل أمس الأحد إلى مصر على رأس وفد من الحركة، مشيرة إلى أن المحادثات تبدأ حول "آليات وقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال وتبادل الأسرى" في قطاع غزة. 

وستكون الاجتماعات المقرر عقدها اليوم الاثنين في منتجع شرم الشيخ هي الأولى للحية منذ أن حاولت إسرائيل اغتياله مع قادة آخرين خلال وجوده في الدوحة الشهر الماضي. 

وكان الحية تحدث للمرة الأولى منذ الضربة عبر تسجيل فيديو تم بثه الأحد في قطر التي توسطت إلى جانب مصر والولايات المتحدة في جولات محادثات متتالية. 

