جولة مفاجئة لنائب وزير الصحة بمستشفيي إيتاي البارود وكفر الدوار العام بالبحيرة

أجرى الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، جولة تفقدية مفاجئة لمستشفيي إيتاي البارود وكفر الدوار العام بمحافظة البحيرة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لمتابعة جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وضمان تلبية احتياجات المرضى على أرض الواقع.

إنهاء التعاقد مع شركة الأمن والنظافة الحالية فورًا

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير تفقد خلال زيارته لمستشفى إيتاي البارود جميع الأقسام، ووجه بإنهاء التعاقد مع شركة الأمن والنظافة الحالية فورًا، والتعاقد مع شركة بديلة لتحسين مستوى النظافة والخدمات.

كما وجه باستبدال مقاعد استراحة المرضى بشكل عاجل لتوفير بيئة مريحة للمرضى ومرافقيهم، مع تشكيل لجنة لدراسة الخطة الاستثمارية لتطوير المستشفى ورفع كفاءتها، وأكد على ضرورة الالتزام بصيانة المصاعد في مواعيدها المحددة لضمان سلامة الاستخدام، وقرر صرف مكافأة لعدد من أفراد هيئة التمريض تقديرًا لتفانيهم وكفاءتهم في أداء مهامهم.

وخلال تفقده مركز الغسيل الكلوي بالمستشفى، استمع نائب الوزير إلى آراء المرضى حول جودة الخدمات المقدمة، حيث تلقى شكوى من أحد المرضى بشأن صرف العلاج من جهة تابعة للتأمين الصحي، ووجه على الفور بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير العلاج داخل المركز نفسه، وذلك لتسهيل حصول المرضى على الخدمات الطبية دون عناء، كما تفقد نائب الوزير صيدلية المستشفى، ووجه بسرعة توفير نواقص الأدوية والمستلزمات الطبية، حيث تم التنسيق الفوري مع الجهات المختصة خلال الزيارة لتلبية هذه الاحتياجات.

استبدال أرضيات المستشفى وتحديث فرشها بالكامل فورًا

وأضاف المتحدث الرسمي أن الجولة شملت ايضًاً مستشفى كفر الدوار العام، حيث تفقد نائب الوزير جميع الأقسام، ووجه بتشكيل لجنة من مديرية الشؤون الصحية والوزارة لرفع كفاءة المستشفى، مع استبدال أرضيات المستشفى وتحديث فرشها بالكامل فورًا، كما تم التنسيق لزيادة عدد أسرة قسم الطوارئ وتحديثها لتحسين جودة الخدمات المقدمة، وخلال تفقد مخازن الأدوية والمستلزمات، تم توفير النواقص بشكل عاجل، مع توجيهات بمتابعة جاهزية طفايات الحريق والتأكد من سلامتها ضمن إجراءات الأمان المهني.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان التزامها بتطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال المتابعة الميدانية المستمرة واتخاذ الإجراءات التصحيحية العاجلة لضمان تقديم رعاية صحية متميزة.

