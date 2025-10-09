الخميس 09 أكتوبر 2025
حزب المؤتمر: الاتفاق بين إسرائيل وحماس انتصار للدبلوماسية المصرية

اللواء الدكتور رضا
اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر

قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر بالنجاح الكبير الذي حققته الوساطة المصرية، بالتنسيق مع قطر، في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدا أن هذا الإنجاز يجسد تفوق الدبلوماسية المصرية وقدرتها على إدارة الأزمات الإقليمية بحكمة واقتدار.

 

ما تحقق يعكس ريادة مصر التاريخية في صناعة السلام

 

وأوضح فرحات  فى بيان للحزب أن ما تحقق يعكس ريادة مصر التاريخية في صناعة السلام، ويؤكد أن القاهرة لا تزال الركيزة الأساسية لاستقرار الشرق الأوسط، بما تمتلكه من رصيد سياسي واسع وعلاقات دولية متوازنة مكنتها من جمع الأطراف المتنازعة حول طاولة واحدة، وتحقيق تفاهمات حقيقية تحافظ على الأرواح وتعيد الأمل للشعب الفلسطيني.


 

مصر نجحت في فرض معادلة جديدة 

وأشار فرحات إلى أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نجحت في فرض معادلة جديدة قوامها أن لا استقرار في المنطقة دون دور مصري فاعل، مشيرا إلى أن ما تحقق في شرم الشيخ لم يكن وليد لحظة، بل ثمرة لتحركات سياسية ودبلوماسية متواصلة منذ اندلاع الأزمة، عملت خلالها القاهرة على وقف نزيف الدم، وتثبيت التهدئة، وتأمين إدخال المساعدات الإنسانية، ومنع أي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو تقويض حقوقهم المشروعة.

 

إعلان ترامب شكره لمصر اعتراف دولي بمكانة مصر الريادية   

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شكره لمصر واعترافه بالدور الحاسم الذي قامت به القاهرة في إنجاح المرحلة الأولى من خطة السلام، هو اعتراف دولي بمكانة مصر الريادية وبدورها المسئول في دعم الأمن الإقليمي، مؤكدا أن هذا الموقف الأمريكي يعكس إدراك العالم أن السلام في الشرق الأوسط يبدأ من القاهرة ولا يمكن أن يتحقق دونها.

 

 

وأشار فرحات إلى أن الاتفاق الذي تضمن وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، وانسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق محددة، يعيد الأمل في إمكانية إحياء مسار السلام العادل والشامل إذا ما التزمت الأطراف ببنوده، لافتا إلى أن الرؤية المصرية ظلت ثابتة على مدى العقود الماضية: سلام يقوم على العدالة، ودولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ولفت  إلى أن اتفاق شرم الشيخ يمثل انتصارا لإرادة السلام التي قادتها مصر بثبات وشجاعة، ودليلا على أن القاهرة لا تتخلى عن مسئولياتها القومية تجاه القضية الفلسطينية، وأنها كانت وستظل صوت الحكمة والاتزان في زمن الأزمات، وقلب العروبة النابض الذي يعمل من أجل أمن واستقرار المنطقة والعالم.

