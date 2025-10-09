انتشار سيارات الصرف الصحي بشوارع الإسكندرية لكسح تجمعات مياه الأمطار

شهدت شوارع وميادين الإسكندرية انتشارا لسيارات الصرف الصحي بالمحافظة اليوم الخميس لشفط وكسح تراكمات مياه الأمطار في مناطق غرب ووسط وشرق المحافظة جراء الأمطار.

فيتو رصدت بعض الصور لانتشار سيارات الصرف والبدلات لكسح مياة الأمطار.

وبدوره، تابع الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية تداعيات حالة الطقس في الأحوال الجوية مؤكدًا على رفع درجة الاستعداد في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعامل مع تلك الحالة، والتي تشير إلى تعرض المحافظة إلى أمطار ورياح متفاوتة الشدة.

