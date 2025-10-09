سقوط أمطار على وسط وغرب الإسكندرية (صور)

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، سقوط أمطار متوسطة على مناطق وسط وخفيفة بمناطق غرب المحافظة.

وانتشرت سيارات الصرف الصحي بالتعاون والتنسيق مع أحياء المحافظة، وتم رفع حالة الطوارئ القصوى والاستعدادات فى كافة الميادين لرفع أي تراكمات للمياه.

وتابع اللواء "محمود نافع" رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية سير العمل خلال النوة، متفقدًا تمركزات سيارات والمعدات الشركة بمناطق "وسط، شرق، المنتزه أول، والمنتزه ثان"؛ للتأكد من جاهزيتها وذلك استعدادًا لهطول الأمطار على مناطق متفرقة من محافظة الإسكندرية، وذلك طبقًا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

كما تابع "نافع" سير العمل بمحطات الشركة، وذلك للتأكد من الحالة الفنية للمحطات ومدى جاهزيتها الفنية ومتابعة انتظام العمل بهم، مؤكدًا أهمية متابعة الحالة الفنية للمعدات، والاهتمام بنظافة المحطات والتشغيل الأمثل لهم، وضرورة إجراء الصيانة الدورية المنتظمة وفقًا للخطة الزمنية، واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية.

