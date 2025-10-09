الخميس 09 أكتوبر 2025
محافظات

سقوط أمطار على وسط وغرب الإسكندرية (صور)

أمطار بالإسكندرية
أمطار بالإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، سقوط أمطار متوسطة على مناطق وسط وخفيفة بمناطق غرب المحافظة.

آخر موعد للتقدم بأوراق الترشح في انتخابات مجلس النواب 2025

نائب وزير الصحة يوجه بتطوير مستشفى الحميات والماتيرنيتيه بالإسكندرية

وانتشرت سيارات الصرف الصحي بالتعاون والتنسيق مع أحياء المحافظة، وتم رفع حالة الطوارئ القصوى والاستعدادات فى كافة الميادين لرفع أي تراكمات للمياه.

 

وتابع  اللواء "محمود نافع" رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية سير العمل خلال النوة، متفقدًا تمركزات سيارات والمعدات الشركة بمناطق "وسط، شرق، المنتزه أول، والمنتزه ثان"؛ للتأكد من جاهزيتها وذلك استعدادًا لهطول الأمطار على مناطق متفرقة من محافظة الإسكندرية، وذلك طبقًا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

 

كما تابع "نافع" سير العمل بمحطات الشركة، وذلك للتأكد من الحالة الفنية للمحطات ومدى جاهزيتها الفنية ومتابعة انتظام العمل بهم، مؤكدًا أهمية متابعة الحالة الفنية للمعدات، والاهتمام بنظافة المحطات والتشغيل الأمثل لهم، وضرورة إجراء الصيانة الدورية المنتظمة وفقًا للخطة الزمنية، واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية.

