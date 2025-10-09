منسوب بحيرة ناصر مرتفع، خبراء بحوض النيل: السد العالي يستقبل مياه الفيضان من "مروى"

تدفقات النيل، كشف الخبراء في الموارد المائية والشأن الإفريقي عن حجم التصريف الحالي لتدفقات النيل، الوارد من سد النهضة، ووصول التدفقات النيلية إلى السد العالي، حيث يستقبل السد العالي حاليًا مياه الفيضان من سد مروى بالسودان بنحو 600 مليون متر مكعب لاستكمال الإيراد السنوى لمياه النيل.

انخفاض تصريف سد النهضة

كما أكدوا أن إيراد النيل الأزرق تراجع إلى 135 مليونا، ما يعني أن مفيض سد النهضة تم إغلاقه، وما يتم تمريره يكون من خلال 5 توربينات فقط من أصل 13 توربين، وتدفق سد مروي، أقرب السدود السوداني لمصر، بدأ في التراجع عن الأيام الماضية، ولكنه مازال أعلى من رقم 600 مليون متر مكعب.

تصريفات سد النهضة، فيتو



وقال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن تصريف سد النهضة حاليًا: "انخفاض التصريف من سد النهضة إلى ما قبل الإفتتاح، انخفض معدل التصريف من سد النهضة إلى 135 مليون مكعب يوم 8 أكتوبر، وهذا يعادل التصريف قبل الإفتتاح، بعد أن وصل إلى الذروة فى 27 سبتمبر بمقدار 776 مليون متر مكعب، بالرغم من أن الإيراد اليومى حوالى حوالى 250 مليون متر مكعب، وبالتالى هناك زيادة قليلة مرة أخرى فى كمية التخزين".

وأوضح الدكتور عباس شراقي أنه "تم افتتاح سد النهضة رسميًا فى التاسع من سبتمبر الماضى، رغم توقف جميع التوربينات، ويستدل على ذلك من خلال:

1- عدم وجود دوامات فى أحواض التهدئة أمام محطات الكهرباء.

2- من خلال فتح أربع بوابات من المفيض العلوى لتصريف أكثر من 500 مليون متر مكعب/يوم، ولو كانت التوربينات الثلاثة عشر تعمل أو بعضها لما احتاجوا لفتح كل هذه البوابات.

3- من خلال عداد التشغيل داخل محطة الكهرباء، الذى يشير إلى الصفر أثناء تفقد الرؤساء لمحطة الكهرباء يوم الاحتفال.

زيف الإدعاء الإثيوبي عن الفيضان

وأكد الدكتور عباس شراقي أن "إثيوبيا اضطرت لزيادة التفريغ من سد النهضة، حيث وصل منسوب المياه إلى أعلى من الحد الأقصى 641 مترًا، مما أدى إلى فيضان المياه من الممر الأوسط، وفتح أربعة بوابات من المفيض العلوى، وزيادة التفريغ حتى وصل إلى 600- 776 مليون متر مكعب/يوم خلال 16 - 30 سبتمبر 2025".

غلق مفيض سد النهضة، فيتو

وقال الدكتور عباس شراقي أن "وصول هذه المياه إلى الخرطوم استغرق 4- 6 أيام، وسجل النيل منسوب 16.52 مترًا فى 23 سبتمبر، وهو أعلى من منسوب الفيضان (16.50 متر)، واستمر الفيضان حوالى أسبوعين حتى 5 أكتوبر 2025".

وكشف عباس شراقي زيف الادعاء الإثيوبي عن الفيضان، فقال: "وتتطابق فترة التصريف العالى مع فترة الفيضان عند الخرطوم مع الأخذ فى الاعتبار فترة وصول المياه، رغم الادعاءات الإثيوبية الساذجة بأن سبب الفيضان تغيرات مناخية".

فيضان مروي يصل إلى سد النهضة

وعن وصول تدفقات النيل إلى السد العالي، قال الدكتور عباس شراقي: "السد العالى يستقبل مياه الفيضان من سد مروى بالسودان يوم 8 أكتوبر بنحو 600 مليون متر مكعب لاستكمال الإيراد السنوى والمستوى مطمئن، ومفيض توشكى مازال مغلقًا حتى يوم 6 أكتوبر 2025، ويرتفع منسوب بحيرة ناصر بصورة طبيعية".

مفيض توشكى مغلق، فيتو

كما كشف الباحث في الشأن الإفريقي وحوض النيل هاني إبراهيم أن "النيل الأبيض شمال خزان جبل الأولياء في اتجاهه لمقرن النيلين بالخرطوم، حيث ارتفع بشدة يوم 29 سبتمبر، رغم أن تشغيل خزان جبل الأولياء كان بيمرر 130 مليون متر، وانخفض يوم 8 أكتوبر، رغم أن تشغيل خزان جبل الأولياء أصبح بيمرر 160 مليون متر مكعب يوميًا".

وأضاف هاني إبراهيم أن "السبب هو تدفقات النيل الأزرق، واستحواذها على مجرى النيل عند مقرن النيلين وتشكيلها عائق أمام مرور النيل الأبيض، يعني إذا لم يكن هناك تمرير لكميات كبيرة من سد إثيوبيا من يوم 23 سبتمبر وما يليه ما حدثت تلك الأضرار بهذا الشكل".

توربيات سد النهضة لا تعمل، فيتو

وأكد هاني إبراهيم أن "تراجع إيراد النيل الأزرق إلى 135 مليون، يعني أن المفيض تم إغلاقه، وما يتم تمريره يتم من خلال 5 توربينات فقط من أصل 13 توربين مفترض يتضمنهم السد الاثيوبي".

كما كشف الباحث هاني إبراهيم أن "تدفق مروي بدأ في التراجع عن الأيام الماضية، ولكنه مازال أعلى من رقم 600 مليون متر مكعب".

