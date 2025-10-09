"هيبتا .. المناظرة الأخيرة" يتصدر إيرادات شباك التذاكر بأول أيام عرضه بالسينمات

تصدر فيلم “هيبتا.. المناظرة الأخيرة” إيرادات شباك تذاكر دور العرض السينمائي المصرية، أمس الأربعاء 8 أكتوبر الجاري، في أول أيام عرضه بالسينمات.

إيرادات فيلم هيبتا.. المناظرة الأخيرة

وحقق فيلم “هيبتا.. المناظرة الأخيرة” إيرادات وصلت لـ 3 ملايين و264 ألف جنيه بشباك التذاكر المصري.

فيلم هيبتا المناظرة الأخيرة

"هيبتا.. المناظرة الأخيرة" دراما رومانسية من تأليف الكاتب محمد صادق، وسيناريو وحوار محمد جلال ومحمد صادق، وإخراج هادي الباجوري، وهو جزء ثاني منفصل عن الجزء الأول للعمل.

أبطال فيلم هيبتا 2

وتضم قائمة أبطال العمل كلا من: منة شلبي، وكريم فهمي، وسلمى أبو ضيف، وأسماء جلال، وكريم قاسم، ومايان السيد، وحسن مالك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.