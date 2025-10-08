مجلس الذهب العالمي يكشف مفاجآت بشأن صناديق الاستثمار بالمعدن الأصفر

قال مجلس الذهب العالمي، إن شهر سبتمبر شهد تدفقا غير مسبوق من السيولة إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب ETFs، مؤكدا أن الشهر سجل أكبر تدفق شهري على الإطلاق في تاريخ هذه الصناديق.

صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب

وأوضح أن صناديق الذهب أضافت نحو 146 طنا من المعدن النفيس خلال سبتمبر، مقارنة بـ53 طنا فقط في أغسطس، لترتفع إجمالي الحيازات إلى 3,838 طنا، أي أقل بقليل من أعلى مستوى تاريخي بلغ 3.929 طنا في نوفمبر 2020.

وتابع: ومن الناحية المالية، بلغ صافي التدفقات في سبتمبر 17.3 مليار دولار، وهو ما دفع – جنبا إلى جنب مع الارتفاع الحاد في أسعار الذهب – الأصول المدارة إلى مستوى قياسي جديد بلغ 472.5 مليار دولار.

أقوى ربع في التاريخ

كما أشار مجلس الذهب العالمي إلى أن نتائج سبتمبر القوية جعلت إجمالي التدفقات خلال الربع الثالث هو الأعلى على الإطلاق لأي ربع سنوي، إذ بلغت 26 مليار دولار.

وأوضح المجلس أن المستثمرين في أمريكا الشمالية قادوا موجة الشراء خلال معظم الربع الثالث، حيث وصلت التدفقات في المنطقة إلى 16.1 مليار دولار، وهو ما يمثل أكبر تدفق فصلي ثالث وأحد أعلى المستويات التاريخية المسجلة.

وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 17% خلال الربع الثالث، قبل أن تواصل تسجيل قمم جديدة في أكتوبر، حيث لامس المعدن مستوى قياسيا بلغ 3,983 دولارا للأونصة في أحدث التداولات.

عوامل تدفع الذهب إلى القمة

وجاء هذا الارتفاع مدفوعا بتكهنات متزايدة بشأن اتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو خفض أسعار الفائدة، إلى جانب المخاوف من استمرار الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، ما عزز الإقبال على الذهب كملاذ آمن.

وأشار مجلس الذهب العالمي إلى أن صناديق أمريكا الشمالية أضافت 89 طنًا من المعدن الأصفر خلال سبتمبر، بقيمة بلغت 10.6 مليار دولار، لترتفع إجمالي الحيازات إلى 1,966 طنًا، فيما ارتفعت الأصول المدارة إلى 245.5 مليار دولار.

وكان هذا الشهر الرابع على التوالي من التدفقات الإيجابية في المنطقة، في ظل استمرار المخاطر التجارية والسياسية والجيوسياسية، وضعف الدولار الأمريكي الذي يواجه مزيدًا من الضغوط بسبب الإغلاق الحكومي، إضافة إلى توقعات بانخفاض العوائد.

تزايد الإقبال الأوروبي على الذهب

وأضاف المجلس أن المستثمرين ربما بدأوا في اتخاذ مواقع دفاعية تحسبًا لتراجع محتمل في أسواق الأسهم التي سجلت مستويات مرتفعة جديدة، وهو ما عزز الطلب على الذهب كأداة تحوّط.

وفي أوروبا، شهدت صناديق الذهب ثالث أعلى شهر من حيث التدفقات في سبتمبر، حيث ارتفعت الحيازات بمقدار 37 طنا لتصل إلى 1,436 طنًا، لتسجّل المنطقة خمسة أشهر متتالية من التدفقات الإيجابية.

بلغت قيمة التدفقات الأوروبية 4.4 مليار دولار، لترتفع الأصول المدارة في المنطقة إلى 176.6 مليار دولار، فيما أشار المجلس إلى أن المملكة المتحدة وسويسرا وألمانيا كانت الأكثر نشاطًا، معتبرًا أن الارتفاع القوي في أسعار الذهب كان المحرك الأساسي وراء هذا الطلب المتزايد.

الذهب يتألق في آسيا أيضًا

وأوضح المجلس أن بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي أبقيا أسعار الفائدة دون تغيير في سبتمبر رغم ارتفاع التضخم، مما زاد من حالة عدم اليقين بشأن السياسة النقدية المستقبلية في القارة.

وفي آسيا، أضافت صناديق الذهب 18 طنًا من المعدن بقيمة 2.1 مليار دولار، لترتفع الحيازات إلى 334 طنًا، بينما ارتفعت الأصول المدارة إلى 41.6 مليار دولار.

وعزا مجلس الذهب العالمي هذه التدفقات إلى الطلب القوي في الصين والهند، مدفوعًا بعوامل محلية مواتية وتزايد الإقبال الاستثماري على الملاذات الآمنة في ظل ضعف أسواق الأسهم المحلية واستمرار المخاطر التجارية والجيوسياسية.

زخم عالمي يعزز مكانة الذهب كملاذ آمن

وفي مناطق أخرى حول العالم، سجلت صناديق الذهب تدفقات بلغت أكثر من طن واحد بقيمة 174.9 مليون دولار، لترتفع الحيازات الإجمالية إلى 71 طنًا، وتصل الأصول المدارة إلى 8.8 مليار دولار.

وبهذا الأداء الاستثنائي، يؤكد الذهب مكانته مجددًا كملاذ استثماري مفضل في ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية المتصاعدة، بينما تبرز صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب كإحدى الأدوات الأكثر جذبًا للمستثمرين الباحثين عن الأمان في عالم تتزايد فيه التقلبات.

