رئيس شعبة الذهب يكشف سر الارتفاع الجنوني في أسعار المعدن الأصفر بالصاغة

قال هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الذهب شهدت اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 ارتفاعا جديدا في السوقين المحلي والعالمي، موضحا أن هذا الصعود يعود إلى عدة عوامل متداخلة تتعلق بالاقتصاد العالمي وحركة الطلب المتزايدة على المعدن النفيس.

الارتفاع الحالى ليس مفاجئا

وأوضح ميلاد أن الارتفاع الحالي ليس مفاجئا، بل يأتي امتدادا لموجة الصعود التي بدأت منذ مطلع الأسبوع، مدفوعة بتقلبات الأسواق العالمية وتزايد المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي بعد تصريحات مجلس الاحتياطي الفيدرالي حول استمرار خفض أسعار الفائدة.

وتابع: الذهب دائما يحصد المكاسب في الأزمات ومع كل تراجع في الفائدة أو اضطراب اقتصادي، المستثمرين بيهربوا من الأسهم للعملة الصعبة أو للذهب كملاذ آمن، وهذا ما حدث بالفعل.

ارتباط الأسعار محليا بسعر الأوقية

وأشار رئيس الشعبة إلى أن سعر الأوقية عالميا ارتفع لمستويات قياسية جديدة متجاوزا حاجز الـ 4050 دولارا، وهو ما انعكس بشكل مباشر على الأسعار داخل السوق المحلية، حيث تخطى عيار 21 مستوى الـ 4410 جنيهات للجرام، مع توقعات باستمرار الصعود في حال استمرت التوترات العالمية الراهنة.

الدولار وتأثيره على ارتفاع أسعار الذهب

وأضاف ميلاد أن السوق المحلية تأثرت كذلك بارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، إلى جانب زيادة الطلب المحلي على السبائك والجنيهات الذهبية كوسيلة للتحوط من التضخم وحفظ القيمة، مؤكدا أن تلك العوامل مجتمعة تخلق ضغطا تصاعديا على الأسعار.

الذهب بين الزينة والاستثمار

وأكد ميلاد أن المشترى بات يجمع الذهب ليس للزينة فقط، لكن كاستثمار آمن في ظل عدم وضوح الرؤية الاقتصادية، الذهب بيبقى هو الملجأ الغير قابل للخسارة على المدى الطويل.

حالة من الترقب والضبابية

وأوضح رئيس الشعبة أن السوق يشهد في الوقت الحالي حالة من الترقب والضبابية، خصوصا مع اقتراب موسم الأعياد وحفلات الخطوبة والزفاف، ما يزيد من الطلب الاستهلاكي المحلي، مؤكدا أن الأسعار المحلية تسير وراء الحركة العالمية لحظة بلحظة.

وأكد ميلاد أن ثلاثة عوامل رئيسية تتحكم في أسعار الذهب عالميا، وهي:

سعر الدولار في الأسواق الدولية.

حجم الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن.

حركة البورصات العالمية وأسعار الفائدة.

واختتم رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات حديثه قائلا: المتغيرات الاقتصادية الحالية تؤدى إلى صعوبة التوقع لكن الواضح إن الاتجاه العام مازال صاعد وكل المؤشرات توضح أنه من الممكن أن نرى مستويات جديدة للذهب إذا استمرت التوترات العالمية وخفض الفائدة الأمريكي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.