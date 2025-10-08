أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء

تنشر “فيتو” أسعار الذهب، اليوم الاربعاء في المملكة العربية السعودية، وفقا لآخر تحديث للأسعار بأسواق المملكة.

وسجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية

487 ريالا للبيع.

وسعر الذهب عيار 21 في السعودية

426 ريالات للبيع.

وسعر الذهب عيار 18 في السعودية

365 ريالا للبيع.

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، لتتجاوز 4 آلاف دولار للأونصة للمرة الأولى، مع إقبال المستثمرين على المعدن النفيس كملاذ آمن وسط تصاعد المخاوف بشأن إغلاق الحكومة الأمريكية، والاضطرابات السياسية في فرنسا، وضبابية المشهد الاقتصادي العالمي.

بورصة الذهب عالميا

وسجَّل المعدن الثمين 4,000.01 دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة، بعد ارتفاع بأكثر من 50% منذ بداية العام.

ويرى محللون أن توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية ساهمت في تعزيز جاذبية الذهب كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمية.

عوامل أدت لارتفاع الذهب عالميا

كما أدت مجموعة من العوامل مثل زيادة مشتريات البنوك المركزية وتجدد الاهتمام بصناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب وتراجع الدولار وقوة الطلب من الأفراد إلى تعزيز صعود المعدن الأصفر.

ويقول محللون إن «الخوف من تفويت الفرصة يعزز الارتفاع أيضًا».

وقال المحلل في «يو.بي.إس» جيوفاني ستونوفو «ما نراه الآن هو أن المستثمرين يشترون الذهب، على الرغم من ارتفاع السعر، مما يزيد من قوة تحركه».



يُنظر إلى الذهب تقليديًا على أنه ملاذ آمن في أوقات الاضطرابات، وهو ما عزز الطلب عليه وسط التوترات الجيوسياسية الناتجة عن الصراعات والنزاعات حول العالم. الحرب الروسية الأوكرانية والنزاع في غزة.



كما ساهمت أزمة إغلاق الحكومة الأمريكية وتوقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، التي أضعفت الدولار، في دعم المعدن الأصفر.

إلى جانب ذلك، زادت المخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي بعد انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للبنك المركزي بدعوى أنه لا يخفض الفائدة بسرعة كافية، مما عزز الإقبال على الذهب.

