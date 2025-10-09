الخميس 09 أكتوبر 2025
رياضة

طبيب الأهلي يطمئن على إصابة الشناوي مع المنتخب

محمد الشناوي حارس
محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي

حرص الدكتور أحمد جاب الله طبيب الأهلي، على التواصل مع محمد الشناوي كابتن الأهلي وحارس مرمى منتخب مصر، من أجل الاطمئنان على إصابته التي حرمته من استكمال مباراة منتخب مصر أمس أمام جيبوتي.

فيما أكد الشناوي لطبيب الأهلي أن الأمور على ما يرام وأنه يشعر بتحسن كبير. 

وتشهد الساعات المقبلة مزيدا من التنسيق بين أحمد جاب الله طبيب الأهلي ونظيره في منتخب مصر الدكتور محمد أبو العلا، حيث يستعد النادي الأهلي لمواجهة إيجل نوار البوروندي، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي 

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي في مباراته القادمة مع نظيره إيجل نوار البوروندي، يوم 18 من أكتوبر الجاري 2025، ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني (الـ32) بدوري أبطال أفريقيا.

وتأهل فريق إيجل نوار إلى دور الـ32 بعد تخطي نظيره فريق أساس تيليكوم الجيبوتي في مجموع لقائي الذهاب والعودة بالدور التمهيدي الأول.

حكام مباراتي الأهلي وإيجل نوار

ويتولى الجنوب إفريقي أوكسولو بادي القيادة التحكيمية لمباراة الذهاب التي ستقام يوم 18 أكتوبر الجاري في بوروندي، أما مباراة الإياب فستقام يوم 25 أكتوبر على استاد القاهرة الدولي، على أن يديرها السنغالي عيسى سي.

الأهلي اخبار الأهلي محمد الشناوي

