الخميس 09 أكتوبر 2025
آخر كلام في ملف الشرط الجزائي لمدرب الأهلي الجديد

ييس توروب مدرب الأهلي
ييس توروب مدرب الأهلي الجديد

قال مصدر داخل الأهلي: إن هناك اتفاقا مع الدنماركي ييس توروب مدرب الأهلي الجديد على وجود شرط جزائي بقيمة شهرين فقط في عقده مع النادي الأهلي الذي تم توقيعه بشكل رسمي مع النادي الأهلي. 

وأضاف المصدر أن توروب أبدى اهتماما كبيرا بحسم صفقة تدريبه النادي الأهلي نظرا لشعبية النادي الأهلي الكبيرة. 

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة إيجل نوار البوروندي، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي 

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي في مباراته القادمة مع نظيره إيجل نوار البوروندي، يوم 18 من أكتوبر الجاري 2025، ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني (الـ32) بدوري أبطال أفريقيا.

وتأهل فريق إيجل نوار إلى دور الـ32 بعد تخطي نظيره فريق أساس تيليكوم الجيبوتي في مجموع لقائي الذهاب والعودة بالدور التمهيدي الأول.

حكام مباراتي الأهلي وإيجل نوار

ويتولى الجنوب إفريقي أوكسولو بادي القيادة التحكيمية لمباراة الذهاب التي ستقام يوم 18 أكتوبر الجاري في بوروندي، أما مباراة الإياب فستقام يوم 25 أكتوبر على استاد القاهرة الدولي، على أن يديرها السنغالي عيسى سي.

