الخميس 09 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

قناة عبرية: الجيش الإسرائيلي يبدأ اليوم خطة الانسحاب من غزة‎

جنود إسرائيليون،
جنود إسرائيليون، فيتو

بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي استعدادات للانسحاب من قطاع غزة إلى الخطوط المتفق عليها ضمن المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في القطاع، بعد موافقة حماس وإسرائيل عليها.

وقالت قناة "كان" الإسرائيلية إنه "في أعقاب التطورات الأخيرة، بدأ قادة فرق الجيش بتحديد مواعيد اجتماعات صباح اليوم الخميس، بناءً على تعليمات من المستوى السياسي، لمناقشة الانسحاب إلى الخط الأصفر، ضمن المرحلة الأولى من الصفقة".

وكان ترامب قد نشر في وقت سابق عبر منصته "تروث سوشيال"، خريطة لخطوط الانسحاب الذي سينفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال المرحلة الأولى من الاتفاق.
 

وقال إن "الخرائط تم عرضها على حركة حماس".

وتشمل الخرائط انسحاب جيش الاحتلال إلى مسافات متفاوتة في عمق أراضي قطاع غزة من الجهات الشرقية والشمالية والجنوبية.

وتظهر الخرائط بقاء جيش الاحتلال على مسافة ما بين 2 إلى 2.5 كيلومتر من الحدود الجنوبية لقطاع غزة، حيث يسيطر الاحتلال على محور فيلادلفيا على الحدود بين القطاع ومصر.

كما تظهر الخرائط انتشار جيش الاحتلال على عمق 6.5 كيلومتر من الشرقية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وفي عمق 2 كيلومتر في منطقة دير البلح وسط القطاع.

كما سيبقي على قواته في عمق 1.5 كيلومتر من الحدود الشرقية لمخيمي البريج والمغازي وسط قطاع غزة، كما سيبقي على قواته في عمق 3 كيلومترات شرق مدينة غزة.


وسيبقى جيش الاحتلال  انتشار قواته على عمق 3.5 كيلومتر من الحدود الشمالية لقطاع غزة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،  اليوم الخميس، أن وفدي حركة "حماس" الفلسطينية وإسرائيل، وقعا على المرحلة الأولى من خطته للسلام في قطاع غزة.

وكتب ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي: "يسعدني أن أعلن أن إسرائيل وحماس قد وقّعتا على المرحلة الأولى من خطتنا للسلام".

وأضاف: "هذا يعني إطلاق سراح جميع الرهائن قريبًا، وسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه كخطوة أولى نحو سلام قوي ودائم"، مؤكدًا أن "جميع الأطراف ستعامل بإنصاف!"، حسب تعبيره.

وختم قائلًا: "هذا يومٌ عظيمٌ للعالمين العربي والإسلامي، ولإسرائيل، ولجميع الدول المحيطة، وللولايات المتحدة الأمريكية، ونشكر الوسطاء من قطر ومصر وتركيا، الذين عملوا معنا لإتمام هذا الحدث التاريخي وغير المسبوق. طوبى لصانعي السلام!".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جيش الإحتلال الإسرائيلي قطاع غزة خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حماس وإسرائيل حركة حماس محور فيلادلفيا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الأكثر قراءة

مسؤول أمريكي: الحرب في غزة انتهت وإطلاق سراح الرهائن خلال 72 ساعة

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 9 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

وزير الرياضة يكشف سر عدم عودة أرض الزمالك بأكتوبر (فيديو)

رفض هذا المنصب، موقف عماد النحاس من الاستمرار داخل الأهلي

مصرع عنصر إجرامي وإصابة رئيس مباحث شبين القناطر في تبادل إطلاق نار بالقليوبية

بعد الصراع على الكرسي، تعرف على المكافأة الشهرية لأعضاء مجلس النواب

ترامب: ربما أذهب لـ مصر الأحد المقبل لإتمام اتفاق غزة

قناة عبرية: الجيش الإسرائيلي يبدأ اليوم خطة الانسحاب من غزة‎

خدمات

المزيد

انخفاض المستورد وارتفاع المحلي، أسعار القمح اليوم الأربعاء في الأسواق

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 في بورصة الدواجن

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

ارتفاع جديد، سعر جرام الذهب بمحلات الصاغة اليوم الأربعاء (تحديث لحظي)

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 9 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 9 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads
عاجل
نتنياهو يشكر ترامب على جهوده في اتفاق شرم الشيخ ويدعوه لإلقاء خطاب بالكنيست الإسرائيلي