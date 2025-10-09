قناة عبرية: الجيش الإسرائيلي يبدأ اليوم خطة الانسحاب من غزة‎

بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي استعدادات للانسحاب من قطاع غزة إلى الخطوط المتفق عليها ضمن المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في القطاع، بعد موافقة حماس وإسرائيل عليها.

وقالت قناة "كان" الإسرائيلية إنه "في أعقاب التطورات الأخيرة، بدأ قادة فرق الجيش بتحديد مواعيد اجتماعات صباح اليوم الخميس، بناءً على تعليمات من المستوى السياسي، لمناقشة الانسحاب إلى الخط الأصفر، ضمن المرحلة الأولى من الصفقة".

وكان ترامب قد نشر في وقت سابق عبر منصته "تروث سوشيال"، خريطة لخطوط الانسحاب الذي سينفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال المرحلة الأولى من الاتفاق.



وقال إن "الخرائط تم عرضها على حركة حماس".

وتشمل الخرائط انسحاب جيش الاحتلال إلى مسافات متفاوتة في عمق أراضي قطاع غزة من الجهات الشرقية والشمالية والجنوبية.

وتظهر الخرائط بقاء جيش الاحتلال على مسافة ما بين 2 إلى 2.5 كيلومتر من الحدود الجنوبية لقطاع غزة، حيث يسيطر الاحتلال على محور فيلادلفيا على الحدود بين القطاع ومصر.

كما تظهر الخرائط انتشار جيش الاحتلال على عمق 6.5 كيلومتر من الشرقية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وفي عمق 2 كيلومتر في منطقة دير البلح وسط القطاع.

كما سيبقي على قواته في عمق 1.5 كيلومتر من الحدود الشرقية لمخيمي البريج والمغازي وسط قطاع غزة، كما سيبقي على قواته في عمق 3 كيلومترات شرق مدينة غزة.



وسيبقى جيش الاحتلال انتشار قواته على عمق 3.5 كيلومتر من الحدود الشمالية لقطاع غزة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن وفدي حركة "حماس" الفلسطينية وإسرائيل، وقعا على المرحلة الأولى من خطته للسلام في قطاع غزة.

وكتب ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي: "يسعدني أن أعلن أن إسرائيل وحماس قد وقّعتا على المرحلة الأولى من خطتنا للسلام".

وأضاف: "هذا يعني إطلاق سراح جميع الرهائن قريبًا، وسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه كخطوة أولى نحو سلام قوي ودائم"، مؤكدًا أن "جميع الأطراف ستعامل بإنصاف!"، حسب تعبيره.

وختم قائلًا: "هذا يومٌ عظيمٌ للعالمين العربي والإسلامي، ولإسرائيل، ولجميع الدول المحيطة، وللولايات المتحدة الأمريكية، ونشكر الوسطاء من قطر ومصر وتركيا، الذين عملوا معنا لإتمام هذا الحدث التاريخي وغير المسبوق. طوبى لصانعي السلام!".

