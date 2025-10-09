نتنياهو بعد التوقيع على المرحلة الأولى من اتفاق غزة: بعون الله سنعيد الجميع

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "بعون الله، سنعيد الجميع" في إشارة إلى الرهائن المحتجزين في غزة، وذلك بالتزامن مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقيع إسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى وخطته لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن وفد حركة "حماس" الفلسطينية وإسرائيل، وقعا على المرحلة الأولى من خطته للسلام في قطاع غزة.

وكتب ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي: "يسعدني أن أعلن أن إسرائيل وحماس قد وقعتا على المرحلة الأولى من خطتنا للسلام".

وأضاف: "هذا يعني إطلاق سراح جميع الرهائن قريبًا، وسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه كخطوة أولى نحو سلام قوي ودائم"، مؤكدًا أن "جميع الأطراف ستعامل بإنصاف!"، حسب تعبيره.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.