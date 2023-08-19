طريقة عمل الشلولو مع الشيف فيفيان فريد (فيديو)

طريقة عمل الملوخية الناشفة، الملوخية الناشفة من أنواع الخضراوات الشهيرة التى تقدم فى صعيد مصر وبعض قرى الأرياف وتعرف باسم الشلولو.

وطريقة عمل الملوخية الناشفة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة، وعشاقها كثيرون، وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها.

طريقة عمل "الشلولو" مع الشيف فيفيان فريد



المقادير.

كوب ملوخية جافة

كوب طماطم مكعبات

- بصل مكبات صغير

فلفل حار حلقات

- ماء فاتر

- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

ثوم مفروم

- 1 خيار مكعبات صغير

3 ليمون مخلل مكعبات

Advertisements

- عصير ليمون

كوب زيتون اسود

- ملعقة كبيرة نعناع جاف

نعناع فريش

- ملح وفلفل اسود

أكد الدكتور مجدي نزيه، رئيس قسم وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، أن تناول الملوخية أو ما يطلق عليها "الشلولو"، تكافح وتقاوم فيروس كورونا، موضحا: " كلمة تكافح أو تقاوم ليست علاجH وفقا للقاموس العربي".



وقال كورونا عبارة عن فيروس وفى بداية انتشاره كانت أعراضه تصيبك بالجلطات والاكتئاب، وغيرها وأكلة الشلولو تحتوي على مكونات لعلاج الجلطات والاكتئاب".

وعن مكونات أكلة الشلولو، أكد: " كمية من الثوم والليمون والملوخية والملح والفلفل الحار، لأنه مضاد للتجلط ثم يصب عليها المياه الساقع، مع التقليب حتى تصل إلى القوام المرغوب".



وأوضح: " المادة المخاطية الموجودة فى الملوخية تحمي جدار المعدة كغذاء مضاد للالتهاب، وتساعد على امتصاص الزنك، والثوم غذاء مضاد للألتهاب والتجلط والليمون مضاد للفيروسات، ثم العيش".

نظام غذائي صحي

وأشار إلى أن النظام الغذائي "الكيتو" أصبح موضة؛ بينما يظل النظام الغذائي،"الرجيم" هو نظام غذائي صحي بالمقام الأول، وينبغي أن تمثل سعرات أي وجبة 65% نشويات، موضحا أنه لا يوجد نظام لنقص الوزن كما يشاع.