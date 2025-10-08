جوائز نوبل 2025.. عربي يفوز بها في الكيمياء.. 3 علماء في الطب ينجحون في تطوير وسائل لعلاج السرطان وأمراض المناعة.. و3 بالفيزياء عن آلة اختراق الزمن

جوائز نوبل 2025، أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية منح جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2025، حيث أعلنت الأكاديمية عن جوائز نوبل في الفيزياء والكيمياء، ولا يزال العالم يترقب جائزة نوبل في الأدب والسلام.

جائزة نوبل في الطب تذهب لثلاث علماء وتعالج السرطان

ففي مجال الطب أو الفيزيولوجيا، أعلنت السويد فوز ماري برونكو، وفريد رامسديل من الولايات المتحدة، وشيمون ساكاجوتشي من اليابان، بـجائزة نوبل للطب 2025، تقديرًا لأبحاثهم المتعلقة بالتحمل المناعي الطرفي، الذي تصل إليه بعض الخلايا بعد بلوغ مرحلة النضج، الأمر الذي يفتح آفاقًا جديدة لعلاجات مبتكرة لأمراض المناعة والسرطان، أي كيف يتعرف الجهاز المناعي على خلايا الجسم السليمة ويتجنّب مهاجمتها.

الفائزون بجائزة نوبل في الطب، فيتو

ويساعد هذا البحث في فهم كيف يحافظ الجسم على توازن بين مهاجمة الميكروبات وبين حماية خلايا الجسم، ويؤدي إلى إمكانيات علاجية لأمراض مناعية، وزيادة نجاح عمليات الزرع، وتحسين بعض علاجات السرطان.

آلة الزمن في بحث نوبل للفيزياء



وفي الفيزياء، أعلنت الأكاديمية السويدية عن فوز البريطاني جون كلارك والفرنسي ميشال ديفوريه والأمريكي جون مارتينيس، بـجائزة نوبل في الفيزياء 2025، تقديرا لإسهاماتهم الرائدة في تطوير أنظمة الحوسبة الكمية فائقة التوصيل، حيث عملوا في ميكانيكا الكم، بوجه خاص لإظهار ظواهر الكم في دوائر كهربائية على مقياس كبير (مثل التأثير النفاذ في الأنظمة الفائقة التوصيل.

ميشيل ديفوريت يفوز بجائزة نوبل في الفيزياء، فيتو



الفائزين بجائزة نوبل للفيزياء هذا العام أجروا اختبارات بدائرة كهربائية "أظهروا من خلالها أن كل من النفق الميكانيكي الكمي ومستويات كمية الطاقة في نظام تكون كبيرة بحيث يمكن حملها في اليد"، وذكرت الأكاديمية أن الفائزين الثلاثة سيقتسمون قيمة الجائزة البالغة 11 مليون كرونة سويدية (نحو 1.1 مليون دولارًا أمريكيًا)

توّجت جائزة نوبل للفيزياء 2025، مسارًا علميًا بارزًا لكل من الأميركي جون مارتينيس، والبريطاني جون كلارك، والفرنسي ميشيل ديفوري، تقديرًا اكتشافهم ظاهرة "النفق الكمي الماكروسكوبي وتكميم الطاقة في الدوائر الكهربائية" قبل 4 عقود، وهي ظاهرة فتحت الطريق أمام تطوير ما يُعرف بـ "الحوسبة الكمية الحديثة"، التي تعتبر الثورة المقبلة في عالم التكنولوجيا.

النفق الكمي ثورة علمية جديدة



وتمكن العلماء الثلاثة، من خلال سلسلة تجارب دقيقة، أن يبرهنوا أن "ميكانيكا الكم"، التي طالما ظلّت حبيسة عالم الذرات والجسيمات الدقيقة، يمكن أن تتجسد بوضوح في أنظمة أكبر وتُظهر سلوكًا كميًا على نطاق مرئي للإنسان.

وميكانيكا الكم، التي وُلدت في بدايات القرن العشرين على أيدي ماكس بلانك، وألبرت أينشتاين، وفيرنر هايزنبرج، وإرفين شرودنجر، تصف سلوك الجسيمات على المستويات الدقيقة (الإلكترونات والفوتونات والذرات)، وهي مرحلة تصبح فيها الطاقة والزمان والمكان أنفسهم محكومين بالاحتمالات لا باليقين.

الفائزون بجائزة نوبل للفيزياء، فيتو



وأحد أغرب هذه الظواهر هو "النفق الكمي"، حيث يتمكن جسيم من عبور حاجز طاقة يبدو من المستحيل تجاوزه وفق القوانين الكلاسيكية، ويشبه الأمر كرة ترتطم بحائط صلب، لكنها بدلًا من أن ترتد، تختفي من جهة وتظهر في الجهة الأخرى. هذه الصورة الرمزية لطالما كانت حكرًا على الجسيمات المفردة، ولا يُمكن رؤيتها في الأجسام الكبيرة.

عما فعله العلماء الثلاثة تحديدًا، فقد صنعوا دوائر كهربائية فائقة التوصيل، تضمنت وصلات Josephson، ليثبتوا أن أنظمة كبيرة تُظهر ظواهر كمية مثل النفق الكمي والطاقة المكمَّمة، التي كانت تُعتبر خاصة بالجسيمات الدقيقة.

كما منحت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم جائزة نوبل في الكيمياء هذا العام إلى الأردني عمر ياغي، الباحث بجامعة كاليفورنيا في الولايات المتحدة، والبريطاني ريتشارد روبسون، الباحث بجامعة ملبورن في أستراليا، والياباني سوسومو كيتاجاوا، الباحث بجامعة كيوتو في اليابان "لتطويرهم أطرًا معدنية عضوية"، وتطويرهم موادًا تُعرف باسم "الهياكل الفلزية– العضوية"، التي لها تطبيقات في التقاط الغازات وتنقية المياه وغيرها.

وتبلغ قيمة الجائزة 11 مليون كرونة سويدية (نحو 1.1 مليون دولار)، يتقاسمها الفائزون الثلاثة، إلى جانب ما تحمله الجائزة من مكانة علمية عالمية مرموقة.

أردني في جائزة نوبل للكمياء



وقال رئيس لجنة نوبل للكيمياء، هاينر لينكه، خلال مؤتمر صحفي، إن العلماء الثلاثة "ابتكروا مواد جديدة كليًا، تحتوي على تجاويف واسعة يمكن تشبيهها بغرف فندق صغيرة، تسمح بدخول الجزيئات الضيف وخروجها بحرية".

وأضاف هاينر لينكه أن "كمية صغيرة من هذه المواد يمكن أن تكون مثل حقيبة هيرميون في سلسلة هاري بوتر، قادرة على تخزين كميات هائلة من الغاز داخل حجم صغير جدًا".

الفائزون بجائزة نوبل في الكمياء، فيتو



وبعد البحث الفائز بجائزة نوبل في الكيمياء من التطبيقات ثورية في البيئة والطاقة، حيث يتم استخدام الأطر المعدنية العضوية التي طورها العلماء في تخزين الغازات السامة واحتجاز ثاني أكسيد الكربون، كما تتيح استخلاص المياه من هواء الصحراء، ما يجعلها من الابتكارات الواعدة في مكافحة تغيّر المناخ وتحسين إدارة الموارد الطبيعية.

ويشار إلى العالم عمر مُؤنس ياغي عالم كيمياء يحمل الجنسية الأمريكية، أردني من أصل فلسطيني ولد في عمان عام 1965، وهو أستاذ كرسي جيمس ونيلتجي تريتر للكيمياء في جامعة كاليفورنيا بيركلي، وعالم منتسب في مختبر لورانس بيركلي الوطني، والمدير المؤسس لبيركلي. المعهد العالمي للعلوم، وعضو منتخب في الأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم وكذلك الأكاديمية الوطنية الألمانية للعلوم ليوبولدينا.

وياغي حاصل على مرتبة رقم 2 في قائمة أشهر وأفضل العلماء والمهندسين في العالم للفترة ما بين 1998 – 2008. وحصل على جائزة نوابغ العرب عام 2024.

وترجع أهمية البحث الفائز في الكيمياء إلى أنه يقدم حلولًا لتحديات بيئية مهمة، مثل التغير المناخي، ندرة المياه، وتلوث الهواء، وله القدرة على تصميم مواد بخصائص مخصصة، تُتيح تطبيقات صناعية وعملية واسعة.

لم يُعلن بعد عن الفائزين في جوائز نوبل الأدب، السلام، والعلوم الاقتصادية لعام 2025.



