طالب طب بيطري يبدع في عزف الكمنجة داخل مدرجات جامعة بنها (فيديو)

في أجواء مبهجة تزامنًا مع انطلاق العام الدراسي الجديد، تألق الطالب إسلام محب، بالفرقة الثانية بكلية الطب البيطري بـ جامعة بنها، في عزف مميز على آلة الكمنجة داخل مدرجات الكلية، وسط تفاعل واسع من زملائه وأعضاء هيئة التدريس. 

 جاءت الفعالية ضمن خطة كلية الطب البيطري جامعة بنها للاهتمام بالأنشطة الطلابية وتنمية المواهب، تحت رعاية الدكتورة أماني عباس، عميد الكلية، والدكتور حسام فؤاد عطية، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف وتنظيم اتحاد الطلاب وإدارة رعاية الشباب برئاسة وليد الوكيل وحمادة مجاهد. 

وأكدت إدارة الكلية أن هذه الأنشطة تهدف إلى دعم المواهب الشابة وتشجيع الطلاب على المشاركة في مختلف الفعاليات التي تعزز روح الإبداع والانتماء داخل الحرم الجامعي. 

رئيس جامعة بنها يهنئ الطلاب بالعام الجديد  

 يذكر أن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، وجه رسالة تهنئة إلى طلاب الجامعة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، أعرب فيها عن خالص تمنياته بعام دراسي مليء بالعطاء والنجاح والتفوق.

وقال رئيس الجامعة في كلمته: “أبنائي وبناتي الطلاب، أنتم القلب النابض للجامعة، والأمل والمستقبل لوطننا العزيز مصر، فلتجعلوا من هذا العام محطة للإنجاز وبناء الذات، ولا تترددوا في السعي وراء اكتساب المعرفة وتنمية المهارات، فكل خطوة نحو العلم هي خطوة نحو تحقيق أحلامكم”. 

