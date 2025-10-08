إحالة رئيس حي شرق الإسكندرية إلى الجنايات

قررت جهات التحقيق إحالة رئيس حي شرق بالاسكندرية إلى الدائرة الخامسة والثلاثون جنايات، وذلك عقب إلقاء القبض عليه في الحكم المؤبد غيابيا بالسجن في قضية رشوة.

وكان قد كشف مصدر تفاصيل القبض على رئيس حى شرق الإسكندرية، والذى تولى المنصب منذ أيام، بعد توليه حى وسط الإسكندرية.

واضاف "، أن القضية المتهم فيها رئيس حى شرق تزامنت مع تولى المتهم رئاسة مجلس ومدينة المحلة الكبرى، حيث تولى بعد ذلك رئاسة حى وسط الإسكندرية قبل توليه حى شرق، لافتا إلى أن القضية تحمل أرقام 214 حصر 2025 ورقم 1329 لسنة 2025 وجلسة الحكم فى القضية بجلسة 2025/4/19 والصادر فيها حكم غيابيا بالسجن المؤبد.

كان قطاع الأمن العام لمنطقة غرب الدلتا لتنفيذ الأحكام، تمكن من ضبط رئيس حى شرق الإسكندرية هارب من حكم غيابى بالسجن المؤبد فى قضية رشوة بإحدى محافظات الدلتا.

البداية عندما توصلت منطقة غرب الدلتا بتحديد " ح.ز.ال" رئيس حى شرق الإسكندرية، على ذمة القضية رقم 1329 لسنة 2025 جنايات باب شرقي، رشوة والمطلوب على ذمة تلك القضية بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد غيابيا.

وعلى الفور وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تم القبض عليه من محل سكنه، اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

