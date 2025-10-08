أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء 2025.10.8

تنشر “فيتو” أسعار الذهب اليوم الاربعاء اكتوبر 2025 في الإمارات العربية المتحدة، وفق آخر تحديث لها في الأسواق.

سعر جرام الذهب في الإمارات

وسجل سعر الجرام عيار 24 نحو 486 درهمًا، ويُعد هذا العيار الأنقى والأكثر استخدامًا في السبائك والعملات الذهبية.

كما سجل عيار 21 نحو 432 درهما، ويُعد العيار الأكثر شعبية في الأسواق المحلية، وبلغ عيار 18 نحو 370 درهمًا، ويُستخدم في صناعة المجوهرات ذات التصاميم الحديثة.

توقعات بوصول الذهب الى 4900 دولار

ورفع «جولدمان ساكس» توقعه لسعر الذهب في ديسمبر كانون الأول 2026 إلى 4900 دولارٍ للأونصة مقارنةً بتقديرٍ سابق عند 4300 دولار، مشيرًا إلى التدفقات القوية إلى صناديق المؤشرات الغربية واستمرار مشتريات البنوك المركزية.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.1% إلى 48.49 دولارًا للأونصة، وانخفض البلاتين بنسبة 0.4% إلى 1619.62 دولارًا، في حين ارتفع البلاديوم 0.1% إلى 1325.71 دولارًا للأونصة.

