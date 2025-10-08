الأربعاء 08 أكتوبر 2025
خارج الحدود

مقتل وإصابة 29 شخصا إثر قصف ميليشيا الدعم السريع لمستشفى الفاشر بالسودان

الدعم السريع، فيتو
الدعم السريع، فيتو

صرحت شبكة أطباء السودان بأن مستشفى الفاشر تعرض اليوم لقصف مباشر أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة 17 آخرين بينهم طبيبة وكادر تمريض كانوا داخل المستشفى.

 

مستشفى الفاشر تعرض لقصف مباشر

وأكدت شبكة أطباء السودان أن استهداف مستشفى يعج بالمرضى والكوادر الطبية يُعد جريمة حرب مكتملة الأركان، تكشف بوضوح عن الاستهتار التام بأرواح المدنيين وبالقوانين الدولية التي تحمي المرافق الصحية والعاملين فيها.

 

التحرك الفوري والعاجل لوقف هذه الانتهاكات

وحملت شبكة أطباء السودان ميليشيا الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن هذا القصف المتعمد، ودعت المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى التحرك الفوري والعاجل لوقف هذه الانتهاكات ووقف قصف المرافق الخدمية والمستشفيات ومنازل المواطنين، وحماية ما تبقى من النظام الصحي المنهار في الفاشر.

واعتبرت الشبكة أن الصمت الدولي على هذا النزيف المستمر يعد تواطؤا متعمدا أمام استمرار ميليشيا الدعم السريع في ممارسة قتل المدنيين في منازلهم والأطباء والمرضى داخل المستشفيات.

