أصدرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الإثنين حكمها ضد علي عبد الرحمن، المعروف بـ"عبد الرحمن كوشيب" بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور غربي السودان.

‌‏المحكمة الجنائية الدولية تدين علي كشيب بجرائم حرب في إقليم دارفور غربي السودان





وأدانت المحكمة علي محمد علي عبد الرحمن بـ27 تهمة تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك الاغتصاب والقتل والاضطهاد. وستحدد عقوبته لاحقا بعد جولة جديدة من جلسات الاستماع.

ويعتبر كوشيب أول زعيم ميليشيا يحاكم على الإطلاق بتهمة ارتكاب فظائع في إقليم دارفور بالسودان قبل أكثر من عشرين عاما.

ولا تزال هناك أوامر اعتقال صادرة ضد مسؤولين سودانيين، بما في ذلك أمر يتهم الرئيس السابق عمر البشير بارتكاب إبادة جماعية.

وفي 27 أبريل من عام 2007، أصدرت الدائرة الابتدائية في المحكمة الجنائية الدولية أمر قبض بحق كوشيب، بعد أن وُجهت إليه لائحة اتهام تضمنت 50 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وظل كوشيب مختفيا عن الأنظار لفترة طويلة بعد صدور أمر الاعتقال، لكنه فاجأ الجميع بعد سنوات، وتحديدا بعد سقوط نظام البشير في عام 2019، عندما سلّم نفسه طواعية إلى المحكمة في عام 2020.

