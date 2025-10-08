إعلام عبري: تفاؤل كبير لدى المنظومة الأمنية بإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن غزة

أفادت صحيفة «هآرتس» العبرية، مساء اليوم الأربعاء، بوجود تفاؤل كبير لدى المنظومة الأمنية بإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن غزة.

من جهتها، قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء، إن وفدها سيصل إلى شرم الشيخ الليلة للمشاركة في اللقاءات الخاصة باتفاق غزة، وذلك وفقا لنبأ عاجل علي قناة «القاهرة الإخبارية».

بدء الجلسة الموسعة بين الوفود المشاركة في مفاوضات شرم الشيخ بشأن غزة

وفي وقت سابق من اليوم، بدأت الجلسة الموسعة للقاءات السياسية بين الوفود المشاركة في المفاوضات الجارية بشرم الشيخ ، التي تهدف إلى التوصل لاتفاق شامل لوقف إطلاق النار في غزة، وإتمام صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، برعاية مصرية وبحضور وفود أمريكية وقطرية، بحسب القاهرة الإخبارية.



أجواء من التفاؤل الحذر بشأن إمكانية إحراز تقدم ملموس في المفاوضات

وتأتي هذه الجلسة بعد سلسلة من الاجتماعات الثنائية والمغلقة التي عقدت خلال اليومين الماضيين، وشارك فيها المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ومستشار الرئيس الأمريكي السابق جاريد كوشنر، إلى جانب الوفد الفلسطيني، وسط أجواء من التفاؤل الحذر بشأن إمكانية إحراز تقدم ملموس في المفاوضات.

تنفيذ وقف إطلاق النار الشامل

ووفقًا لمصادر دبلوماسية، فإن الاجتماعات الموسعة تتركز حول آليات تنفيذ وقف إطلاق النار الشامل، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، إضافة إلى ترتيبات تبادل الأسرى بين الجانبين، على أن يتم الاتفاق النهائي على جدول زمني واضح لتنفيذ البنود.

إنجاح جهود التهدئة وضمان عودة جميع الاسرى الإسرائيليين

وكان المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، طاهر النونو، قد أكد في وقت سابق اليوم من شرم الشيخ أن وفد الحركة “قدم الإيجابية والمسؤولية اللازمة لإحراز التقدم المطلوب”، مشيرًا إلى أن “الوسطاء يبذلون جهودًا كبيرة لإزالة أي عقبات أمام خطوات تنفيذ وقف إطلاق النار”.

وتشير التسريبات إلى أن الوفد الأمريكي أكد التزام واشنطن بإنجاح جهود التهدئة وضمان عودة جميع الاسرى الإسرائيليين، بينما شدد الوفد المصري على ضرورة رفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة وبدء عمليات الإعمار دون قيود.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.