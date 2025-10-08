الأربعاء 08 أكتوبر 2025
خارج الحدود

إعلام عبري: ترامب يدرس حضور مراسم توقيع اتفاق غزة في مصر

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

أفادت القناة ١٢ العبرية نقلا عن مصادر، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس حضور مراسم توقيع الاتفاق بشأن قطاع غزة في مصر.

 

رسالة قوية من السيسي لترامب

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة: “نعتز بما قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جهود لإنهاء الحرب في قطاع غزة ونقول له: "استمر في دعمك من أجل إنهاء الحرب”.

 

مراسم حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الشرطة

وشهد الرئيس السيسي، اليوم الأربعاء مراسم حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الشرطة والضباط المتخصصين بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وشهدت أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة اليوم الأربعاء مراسم احتفال تخرج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة والضباط المتخصصين للعام الدراسي 2024 /2025، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وأعضاء هيئة الشرطة ولفيف من قادة وضباط القوات المسلحة، وممثلين عن عدة وزارات وأهالي الخريجين.

وجاء الاحتفال في إطار تعزيز الكوادر الشرطية المؤهلة، وتكريم الخريجين الجدد الذين سينضمون إلى صفوف وزارة الداخلية لدعم الأمن والاستقرار في مختلف أنحاء البلاد.

