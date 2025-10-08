موعد مباراة منتخب مصر أمام غينيا بيساو في ختام تصفيات المونديال

حسم منتخب مصر الأول لكرة القدم رسميا، بطاقة التأهل لبطولة كأس لعالم 2026، بعد الفوز على جيبوتي بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي انتهى قبل قليل، على ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء المغربية، في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة للمونديال.

سجل أهداف منتخب مصر كل من إبراهيم عادل (هدفا)، ومحمد صلاح (هدفين).

موعد مباراة مصر أمام غينيا بيساو والقناة الناقلة

بذلك يتبقى أمام منتخب مصر الوطني مباراة واحدة في ختام التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، ستكون أمام منتخب غينيا بيساو، ومحدد إقامتها يوم الأحد المقبل 12 أكتوبر الجاري على استاد القاهرة الدولي.

مباراة مصر أمام غينيا بيساو ستنطلق صافرتها في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، وتنقلها قناة أون سبورت المفتوحة على الهواء مباشرة

منتخب غينيا بيساو، فيتو

مصر وغينيا بيساو مباراة تحصيل حاصل

وأصبحت مباراة منتخب مصر أمام غينيا بيساو، في الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، مباراة تحصيل حاصل، بعد أن حسم الفراعنة رسميا بطاقة التأهل للمونديال عن المجموعة الأولى بعد الفوز على جيبوتي اليوم، ورفع رصيده إلى 23 نقطة وبفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني برصيد 18 نقطة.

إلا أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، يضع نصب عينيه تحقيق الفوز على غينيا بيساو في الجولة الأخيرة من التصفيات، والوصول إلى النقطة 26، وتحويل استاد القاهرة إلى كرنفال إحتفال بالتأهل للمونديال.

