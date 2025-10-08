مصطفى محمد يقود هجوم منتخب مصر لمواجهة جيبوتي

أعلن الجهاز الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، تشكيلة الفريق لمواجهة جيبوتي، في اللقاء الذي ينطلق مساء اليوم على ملعب العربي زوالي بالدار البيضاء، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات لكأس العالم 2026.

تشكيل منتخب مصر أمام جيبوتي

يدخل منتخب مصر الوطني مباراته أمام جيبوتي بتشكيل مكون من:

محمد الشناوي

محمد هاني

رامي ربيعة

حمدي فتحي

محمد حمدي

مروان عطية

أحمد سيد زيزو

محمود تريزيجيه

إبراهيم عادل

محمد صلاح

مصطفى محمد

فيما يتواجد على دكة البدلاء كل من؛ مصطفى شوبير - محمد صبحي - خالد صبحي - عمرو الجزار - حسام عبد المجيد - ياسر إبراهيم - أحمد نبيل كوكا - أحمد عيد - محمود صابر - مهند لاشين - مصطفى فتحي - أسامة فيصل

موعد مباراة مصر وجيبوتي والقناة الناقلة

تقام مباراة جيبوتي ضد مصر على ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، وتنطلق صافرتها في السابعة مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة لحساب المجموعة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ماذا يحتاج منتخب مصر لحسم بطاقة التأهل أمام جيبوتي؟

منتخب مصر على بعد خطوة واحدة من حسم بطاقة التأهل لمونديال 2026، حيث يكفيه الفوز في لقاء الليلة أمام جيبوتي من أجل التأهل رسميا للمونديال.

وحال انتهاء مباراة مصر وجيبوتي بالتعادل، فإن منتخب مصر ينتظر نتيجة مباراة سيراليون وبوركينا فاسو، التي تقام في نفس التوقيت، وفي حال إنتهاءها بالتعادل أيضا، فإن منتخب مصر سيتأهل رسميًّا للمونديال.

