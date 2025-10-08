الأربعاء 08 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيسة حى شرق بالإسكندرية الجديدة تباشر عملها الأول عقب القبض على السابق

الاسكندريه
الاسكندريه

استلمت المهندسة إنجى فتحى رئيس حى شرق الجديدة بالإسكندرية مهام عملها اليوم خلفا لرئيس حى شرق الذى تم إلقاء القبض عليه فى الحكم المؤبد غيابيا بالسجن فى قضية رشوة.

 

روسيا: مستعدون للمساعدة في حل القضية الفلسطينية بناء على خطة ترامب

مفتي الجمهورية السابق ونقيب المنشدين وشيخ المداحين في عزاء الدكتور أحمد عمر هاشم (صور)

 

وعقدت اليوم المهندسة انجي محمد فتحى رئيس حي شرق لقاء المواطنين بصالة المركز التكنولوجي وذلك للاستماع لشكواهم من خلال اللقاء الجماهيرى اليوم في وجود الإدارات المعنية لدراسة وبحث الشكاوى والعمل على حلها على الفور.

وذلك فى تواجد الإدارات المعنية  لتذليل وتخفيف معاناة الجمهور لتأدية الخدمات لهم بصورة أفضل وتحقيق الرضا للمواطن ويتم إستقبال المواطنين الثلاثاء من كل أسبوع.

 

المهندسة انجى فتحى بالاسكندرية حي شرق

