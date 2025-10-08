رئيسة حى شرق بالإسكندرية الجديدة تباشر عملها الأول عقب القبض على السابق

استلمت المهندسة إنجى فتحى رئيس حى شرق الجديدة بالإسكندرية مهام عملها اليوم خلفا لرئيس حى شرق الذى تم إلقاء القبض عليه فى الحكم المؤبد غيابيا بالسجن فى قضية رشوة.

وعقدت اليوم المهندسة انجي محمد فتحى رئيس حي شرق لقاء المواطنين بصالة المركز التكنولوجي وذلك للاستماع لشكواهم من خلال اللقاء الجماهيرى اليوم في وجود الإدارات المعنية لدراسة وبحث الشكاوى والعمل على حلها على الفور.

وذلك فى تواجد الإدارات المعنية لتذليل وتخفيف معاناة الجمهور لتأدية الخدمات لهم بصورة أفضل وتحقيق الرضا للمواطن ويتم إستقبال المواطنين الثلاثاء من كل أسبوع.

