روسيا: مستعدون للمساعدة في حل القضية الفلسطينية بناء على خطة ترامب

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف استعداد بلاده للقيام بدور فعّال في المساعدة على حل القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن موسكو تتابع التطورات في قطاع غزة عن كثب، وتعمل على التنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية لتخفيف التوتر وتهيئة الظروف لاستئناف العملية السياسية.

لافروف أوضح أن الموقف الروسي ثابت في دعمه لحل الدولتين وضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، معتبرًا أن استمرار المواجهات في غزة لن يؤدي إلا إلى تعقيد المشهد الإقليمي وزيادة المعاناة الإنسانية.

خطة ترامب كإطار محتمل

وفي تصريح لافت، أشار لافروف إلى أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة – رغم ما واجهته من انتقادات – قد تمثل نقطة انطلاق للنقاش السياسي إذا أُعيد النظر فيها بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني ويحقق الأمن لجميع الأطراف.

وأضاف أن أي مبادرة لتحقيق السلام يجب أن تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، وأن تكون نابعة من توافق فلسطيني–إسرائيلي حقيقي، وليس مفروضة من الخارج.

دعوة إلى تحرك دولي منسق

ودعا لافروف المجتمع الدولي إلى التحرك بجدية لإنهاء دوامة العنف في غزة، مؤكدًا أن روسيا على استعداد لتقديم دعمها الدبلوماسي والسياسي والإنساني، والعمل ضمن إطار دولي شامل يضم الأمم المتحدة والدول العربية الرئيسية.

وشدد على أن الحل المستدام للصراع الفلسطيني–الإسرائيلي لن يتحقق إلا عبر مفاوضات مباشرة، تضع حدًا للحصار والعنف وتفتح الباب أمام إعادة إعمار غزة وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.