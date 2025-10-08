الأربعاء 08 أكتوبر 2025
مفتي الجمهورية السابق ونقيب المنشدين وشيخ المداحين في عزاء الدكتور أحمد عمر هاشم (صور)

عزاء الدكتور أحمد
عزاء الدكتور أحمد عمر هاشم، فيتو
حرص الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية السابق على تقديم واجب العزاء في الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف السابق بمسجد الشرطة.

كما حضر العزاء محمود ياسين التهامي نقيب المنشدين، وأحمد الكحلاوي، شيخ المداحين، ورجل الأعمال حسن راتب.

صلاة الجنازة على الدكتور أحمد عمر هاشم

وكان فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف،  قد شهد صلاة الجنازة على العالم الجليل أ.د/ أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، التي أُقيمت أمس الثلاثاء بالجامع الأزهر، وسط حضور مهيب من آلاف الطلاب والمحبين والعلماء وقيادات الأزهر الشريف.


مسيرة الدكتور أحمد عمر هاشم

ولد الدكتور أحمد عمر هاشم، في 6 فبراير 1941م بمحافظة الشرقية، وتخرج في كلية أصول الدين جامعة الأزهر عام 1961م، وحصل على الإجازة العالية في الحديث وعلومه عام 1967م، ثم درجة الماجستير عام 1969م، ثم درجة الدكتوراه في الحديث وعلومه، وترقى في السُلم الأكاديمي بالكلية حتى حصل على درجة الأستاذية بها عام 1983م.

وقام بالتدريس وتولي العديد من المناصب العلمية والإدارية بجامعة الأزهر والجامعات العربية والإسلامية، وأهمها رئاسة جامعة الأزهر عام 1995م، وعضوية هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وتزخر المكتبات العربية والإسلامية بإسهاماته العلمية المتنوعة في السُنَّة النبوية وعلوم الحديث بالتأليف والتحقيق.

بالإضافة إلى مشاركاته ولقاءاته في المؤتمرات الإسلامية والدولية، وبحوثه المنشورة في المجلات العلمية المُحكَّمة والمؤتمرات الدولية المختلفة، وقد اختير عضوًا بهيئة كبار العلماء بالأزهر في تشكيلها الأول حين عودتها عام 1433هـ/ 2012م.

 

