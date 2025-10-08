المشدد 6 سنوات لبائع وعامل متهمين بالاتجار في المخدرات بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، بالسجن المشدد 6 سنوات لبائع وعامل وتغريم كل منهما غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لاتجاره في المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية.

المشدد 6 سنوات لبائع وعامل للاتجار بالمخدرات بالقليوبية

صدر الحكم برئاسة المستشار هانى فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى.

أحالت النيابة العامة القليوبية المتهمين «يوسف.م.م» - ٢٠ سنة - بائع - العنوان ش الصرف الصحي قسم الخصوص،و«محمود.م.م» - ٢٠ سنة - عامل - العنوان ش فاروق عزبة علام قسم الخصوص القليوبية، في القضية رقم ۸۷۸۸ لسنة ٢٠٢٥ قسم الخصوص والمقيدة برقم ٢١٧٦ لسنة ٢٠٢٥ كلي جنوب بنها، لأنهما في يوم ٢٠٢٥/٦/٨، بدائرة قسم شرطة الخصوص محافظة القليوبية، أحرزا جوهرًا مخدرًا ( احد مشتقات الانديزول كاربوكسميد ) وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

استطرد أمر الإحالة ان المتهمين أحرزا جوهرًا مخدرًا ( حشيش ) وكان ذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

واختتم أمر الإحالة ان المتهم الأول: احرز جوهرًا مخدرا «اميثامفيتامين – ميثامفيتامين» وكان ذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.