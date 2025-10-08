محمد عبد الجليل يكتب: خطاب العبور الأمني.. وزير الداخلية يطلق "إنذار الحرب التكنولوجية" ضد الإرهاب والإخوان!.. من دبابات أكتوبر إلى الأمن السيبراني..الأمن يرتدي قفاز الذكاء الاصطناعي

لم يكن خطاب السيد محمود توفيق وزير الداخلية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي مجرد تهنئة للخريجين الجدد، بل كان بيانًا استراتيجيًا يربط بين تاريخ مصر العسكري المجيد "ذكرى انتصارات أكتوبر" وبين مستقبلها التكنولوجي والأمني.



الخطاب رسم ملامح "رجل الشرطة العصري" كنموذج جديد، لا يعتمد على القوة والصلابة فحسب، بل على العلم، والتخصص، واليقظة في مواجهة حروب الوعي.



الخطاب تميز بمزج فريد بين لغة الحزم والتحذير "من الإرهاب والإخوان والشائعات والجريمة عامة" ولغة التفاؤل والتطوير "إدخال الذكاء الاصطناعي والتخصص الوظيفي".

ربط الجيل الجديد بالعبور "البعد التاريخي"

وزير الداخلية يستهل خطابه بربط مناسبة التخريج بـالذكرى الـ 52 لانتصارات أكتوبر المجيدة. هذه النقطة ليست مجرد مجاملة، بل رسالة عميقة! التحية للقوات المسلحة، تأكيد على التكامل والتلاحم بين الشرطة والجيش كـ"رفقاء درب"، وأن مظلة الأمن تعم البلاد بجهودهما معًا.

الحفاظ على الهوية: تذكير بأن الانتصار هو تأكيد على قدرة الشعب المصري في الحفاظ على الهوية الوطنية.



المحور الاستراتيجي: مواجهة الجبهة الداخلية المشتعلة "البعد الأمني"



ينتقل الخطاب فورًا إلى التحديات الراهنة، ويضع الشرطة كجزء من استراتيجية "إعادة بناء الدولة وتجسيد جمهورية جديدة حديثة" في ظل محيط إقليمي مضطرب.

حماية المقدرات: الهدف الأساسي هو تأمين الجبهة الداخلية والحفاظ على مقدرات الوطن واقتصاده في ظل الأزمات العالمية.



التصدي للجريمة المنظمة والإرهاب: الإعلان عن التصدي الحاسم لكافة صور الجريمة، مع التركيز على رصد وتقويض حركة التنظيمات الإرهابية ومنابع تمويلها.

معركة الوعي "الأكثر حدة"



يخصص اللواء محمود توفيق وزير الداخلية جزءًا كبيرًا للتحذير من "جماعة الإخوان الإرهابية" ومن يأتمر بتوجهاتها، مؤكدًا أنهم يستهدفون وعي الشباب بحملات التضليل والشائعات ويسعون للعودة ولو على أنقاض الوطن. هذه رسالة واضحة بضرورة محاربة الأفكار الهدامة إعلاميًا وأمنيًا.

المحور التعليمي والتكنولوجي: شرطة عصرية بـ"عقل اصطناعي" البعد التطويري!

الوزير يشدد على أن الشرطي الجديد ليس تقليديًا، بل هو نتاج "نقلة نوعية" في بناء القدرات خلال العشر سنوات الأخيرة:

التخصص الوظيفي والماجستير!

أشار الوزير إلى تطوير المناهج ومنح الخريجين درجة الماجستير في العلوم القانونية وإتاحة الالتحاق لخريجي تخصصات نوعية، مما يعني أن الشرطي الحديث أصبح متخصصًا ومؤهلًا أكاديميًا وليس تدريبيًا فقط.

الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني!

أكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية على دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأساليب المحاكاة الواقعية في التدريب. الأهم هو الإعلان عن بدء تدريس علوم الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني لطلبة الأكاديمية اعتبارًا من العام الدراسي الحالي، وهي خطوة تعكس استعداد الوزارة لتحديات أنماط الجرائم المستحدثة.

رسالة الخريجين والعهد "البعد الإنساني والمجتمعي"



يختتم الوزير خطابه برسالة مباشرة للضباط الجدد، تؤكد على طبيعة مهمتهم النبيلة:



سيادة القانون والصدق، مطالبة الخريجين بالالتزام بإعلاء سيادة القانون، والصدق في الأداء، والإخلاص في العطاء والتركيز على الدور المجتمعي التكافلي للشرطة، بأن يكون الضابط "سندًا للمواطن" في مواجهة ما يهدد أمنه وسكينته، مؤكدًا أن هذا هو جوهر الرسالة.

تجديد العهد للقيادة.



ينهي الخطاب بـتجديد العهد للسيد الرئيس على مواصلة العمل والتصدي لكل التحديات.

في النهاية: هذا الخطاب يضع ضابط الشرطة الجديد في مصر كجندي مدرب على أحدث التكنولوجيا، ولكنه يملك في الوقت ذاته وعيًا تاريخيًا وسياسيًا عميقًا، ومهمته لا تقتصر على محاربة المجرمين التقليديين، بل تمتد إلى حرب الشائعات والتطرف الفكري.

