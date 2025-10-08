إعلام عبري يزعم: جيش الاحتلال يحبط محاولة اقتحام أحد مواقعه بغزة

زعمت وسائل إعلام عبرية مساء اليوم الأربعاء، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أحبط محاولة لاقتحام أحد مواقعه في وسط قطاع غزة.

جيش الاحتلال يعلن إصابة جنديين في معارك جنوبي غزة

وكان قد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه أمس الثلاثاء، عن إصابة جنديين بجروح خطيرة في معركة جنوب قطاع غزة.

وفي الذكرى الثانية لعملية طوفان الأقصى كشفت تقارير عن خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت تقارير إسرائيلية مقتل 900 جندي من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر الشرطة، ومن بين إجمالي عددهم، قُتل 354 خلال الهجوم الافتتاحي في السابع من أكتوبر.

خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة

وأصيب كذلك 6313 ضابطًا وجنديًا إسرائيليًا خلال عامين من الحرب على مختلف الجبهات، فيما تُصنف جراح 914 منهم على أنها خطيرة جدًا، و1555 أصيبوا بإصابات متوسطة، و3816 وصفت جراحهم بالطفيفة.

وعلى الجانب الآخر فندت وسائل إعلام إسرائيلية إحصائيات جيش الاحتلال مشيرة إلى أن أعداد القتلى أكثر من الأرقام التي يكشفها الجيش.

